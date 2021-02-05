Моуриньо не чувствует давления

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не испытывает внешнего давления из-за ухудшившихся результатов.

Уступив дома "Челси" со счетом 0:1 на текущей неделе, "Тоттенхэм" впервые с февраля 2012 оформил три поражения подряд в Премьер-Лиге.



В прессе даже появились слухи, что работа Жозе может оказаться под угрозой, однако португалец равнодушен к спекуляциям и думает только о ближайшем матче.



"Я сам подвергаю себя давлению каждый день. Каждый день. Мне не нужно, чтобы меня подвергали давлению другие".



"Итак, "Тоттенхэм" не проигрывал три матча подряд с 2012 года? А сколько лет не становился чемпионом? Возможно, я смогу дать это клубу".



"Самая важная вещь сейчас — это "Вест Бромвич". Я даже не хочу думать о "Эвертоне" или "Сити". Как я помню, после "Сити" мы отправимся в Австрию в рамках Лиги Европы, и у нас большие ожидания насчет этого турнира".



"Но я даже не хочу думать об этом. Я хочу думать о "Вест Бромвиче". Это большой матч. Иногда большой матч — это матч против представителей "большой шестерки" или лондонское дерби, но большие матчи бывают и такими, как наш против "Вест Бромвича", — цитирует Моуриньо Goal.