Алиссон, Фабиньо, Мане и Кабак могут сыграть с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Алиссон, Фабиньо, Садио Мане и Озан Кабак имеют шансы сыграть против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Напомним, Алиссон, Фабиньо и Мане пропустили проигранный "красными" матч Премьер-Лиги против "Брайтона" в среду (0:1) из-за проблем со здоровьем: первый приболел, двое других были травмированы. Однако в пятницу все трое должны приступить к тренировкам.



"Садио и Фаб частично проведут тренировку с командой сегодня. А затем мы посмотрим".



"Али чувствует себя гораздо лучше — достаточно хорошо, чтобы провести индивидуальную тренировку сегодня", — сообщил Клопп.



Также Юрген поведал, что "Ливерпуль" только что получил документы от ФИФА по арендованному у "Шальке-04" Кабаку, который теперь готов к дебюту.



"Как, он уже получил международный сертификат? Видимо, это случилось за последние 10 минут, потому что 10 минут назад никто не сказал мне об этом. Замечательно!"



"Готов ли Кабак выйти в старте? Учитывая нашу ситуацию, мы еще посмотрим, кто может сыграть, а кто не может. Кто должен, а кто не должен. И все такое".



"В идеальном мире у тебя было бы несколько недель, чтобы поработать вместе над организацией игры в обороне и прочими вещами. Наши новички, Бен (Дэвис) и Озан, тренировались вчера и провели аналитическое собрание, где мы показали им вещи, которые мы обычно делаем. Это было словно кино про игру центрального защитника".



"Так что у них еще будет полноценная тренировка сегодня, полноценная тренировка завтра. Пока я не знаю", — цитирует Клоппа Sky Sports.