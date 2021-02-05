Тухель хочет, чтобы "Челси" создавал больше моментов

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в первую очередь хочет улучшить игру команды возле чужих ворот.

К настоящему моменту "Челси" провел уже три матча под руководством Тухеля, и некоторые изменения в игре команды сразу бросаются в глаза. "Синие" доминируют над соперниками по владению мячом и до сих пор ни разу не пропустили при Томасе.



Вместе с тем создание моментов и их реализация даются "Челси" с трудом, и после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" Тухель обещал этим заняться.



"Мы суперсчастливы этим результатом. Дело не в моих методах — меня порадовали настрой и потенциал команды. Это славные парни, славный коллектив, и они открыты к новым идеям. С ними приятно работать".



"Мы ощущаем большую поддержку от всего клуба. Мы в спешке приступили к работе, но я очень комфортно чувствую себя здесь".



"Нам нужно создавать больше явных голевых моментов. Такова наша цель, и я должен поработать над ее достижением".



"Я никого не виню, потому что я сам никогда не забивал в своей карьере. Это одна из самых сложных вещей в футболе. Мы верим в своих игроков, и мы поработаем над созданием моментов и над повышение эффективности", — цитирует Тухеля The Independent.