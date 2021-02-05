Тухель хочет, чтобы "Челси" создавал больше моментов
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что в первую очередь хочет улучшить игру команды возле чужих ворот.
К настоящему моменту "Челси" провел уже три матча под руководством Тухеля, и некоторые изменения в игре команды сразу бросаются в глаза. "Синие" доминируют над соперниками по владению мячом и до сих пор ни разу не пропустили при Томасе.
Вместе с тем создание моментов и их реализация даются "Челси" с трудом, и после победы 0:1 над "Тоттенхэмом" Тухель обещал этим заняться.
"Мы суперсчастливы этим результатом. Дело не в моих методах — меня порадовали настрой и потенциал команды. Это славные парни, славный коллектив, и они открыты к новым идеям. С ними приятно работать".
"Мы ощущаем большую поддержку от всего клуба. Мы в спешке приступили к работе, но я очень комфортно чувствую себя здесь".
"Нам нужно создавать больше явных голевых моментов. Такова наша цель, и я должен поработать над ее достижением".
"Я никого не виню, потому что я сам никогда не забивал в своей карьере. Это одна из самых сложных вещей в футболе. Мы верим в своих игроков, и мы поработаем над созданием моментов и над повышение эффективности", — цитирует Тухеля The Independent.
05.02.2021 16:00
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Тухель хочет, чтобы "Челси" создавал больше моментов, меньше пропускал, больше забивал, по утрам всегда светило солнце и бутерброд не падал маслом вниз.
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За 3 матча сделал больше чем ломбард за 2 года
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Верим в Тухельного!!!
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