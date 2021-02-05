Магуайр хочет заткнуть ненавистников "Юнайтед" трофеем
Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что ненавистники его клуба только придают ему дополнительную мотивацию.
В период выступлений на "Олд Траффорд" Магуайру пришлось привыкнуть к тому, что он и его партнеры по команде регулярно становятся объектом критики — по поводу и без.
В этом сезоне "красные дьяволы" стремятся достичь успеха в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиги Европы, и Магуайру не терпится принять в свои руки какой-нибудь трофей, этим ответив своим "хейтерам".
"Я наслаждаюсь этим. У меня совершенно нет проблем с этим. Когда я подниму свою первый трофей в этом клубе, то сделаю это с большой улыбкой на своем лице, потому что буду знать, что многие люди не хотели этого".
"Мы являемся самым обсуждаемым клубом в мире. Многие люди не хотят, чтобы мы были успешны. Многие люди жаждут нашего провала, и в таком мире мы существуем. Теперь я уже вполне привык к этому", — сообщил Магуайр в официальном подкасте "Юнайтед".
05.02.2021 15:00
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Последние комментарии:
они же вроде требл собрались делать или уже отменяется?))
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АнтиКостолом
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Мыло в душе твой трофей )) Это твой максимум Грязный Гарри )
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Guys, do you have any photo or video of Maguire lifting the trophy with Man UTD???
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Некоторые сосовзеры и гейпенсы не отказались бы быть затнутыми бутылкой. Так что трофей в музей, а хетерам на бутылку
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