Фабиньо не уверен, когда вернется на поле

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо признался, что не уверен, когда сможет вернуться к выступлениям за свой клуб.

Из-за травмы мышечного характера Фабиньо пропустил три последних матча "Ливерпуля". Главный тренер "красных" Юрген Клопп надеялся, что его подопечный вернется к противостоянию с "Манчестер Сити" в воскресенье, однако у 27-летнего бразильца есть сомнения на этот счет.



"Я почувствовал небольшой дискомфорт, поэтому мы решили, что я не должен играть против "Тоттенхэма" или "Вест Хэма".



"Я сразу же приступил к восстановительным процедурам и сейчас чувствую себя гораздо лучше, чем в начале прошлой недели. Надеюсь, я смогу вернуться к матчам, что у нас на подходе".



"Мы не уверены, сколько точно я пропущу, но я упорно работаю, чтобы снова сыграть как можно скорее", — цитирует Фабиньо.