Фердинанд: "У "Тоттенхэма" нет характера без Кейна"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "бесхарактерной" игру "Тоттенхэма" без своего нападающего Харри Кейна.

Потеряв Кейна с травмами лодыжек, "Тоттенхэм" провел два удручающих матча. "Шпоры" проиграли "Брайтону" и "Челси", не забив ни одного гола.



В том, что "Тоттенхэм" выглядит так жалко без своего талисмана, Фердинанд винит не только игроков, но и главного тренера Жозе Моуриньо.



"Это была бестолковая игра. Никакая. Без характера".



"Если Кейн не играет, эта команда сразу же лишается индивидуальности. Ни уверенности в себе, ни характера, ни лидера. Никто не ведет команду вперед".



"Кто должен вести их вперед, игроки или главный тренер? Думаю, и то, и другое".



"Мы видели их против "Брайтона" на прошлой неделе, и "Брайтон" казался командой из Лиги Чемпионов. Это тревожит".



"Они не так далеко от топ-4 по очка, но их игра в последнее время тревожит", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sports.