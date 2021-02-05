Фердинанд: "У "Тоттенхэма" нет характера без Кейна"
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал "бесхарактерной" игру "Тоттенхэма" без своего нападающего Харри Кейна.
Потеряв Кейна с травмами лодыжек, "Тоттенхэм" провел два удручающих матча. "Шпоры" проиграли "Брайтону" и "Челси", не забив ни одного гола.
В том, что "Тоттенхэм" выглядит так жалко без своего талисмана, Фердинанд винит не только игроков, но и главного тренера Жозе Моуриньо.
"Это была бестолковая игра. Никакая. Без характера".
"Если Кейн не играет, эта команда сразу же лишается индивидуальности. Ни уверенности в себе, ни характера, ни лидера. Никто не ведет команду вперед".
"Кто должен вести их вперед, игроки или главный тренер? Думаю, и то, и другое".
"Мы видели их против "Брайтона" на прошлой неделе, и "Брайтон" казался командой из Лиги Чемпионов. Это тревожит".
"Они не так далеко от топ-4 по очка, но их игра в последнее время тревожит", — сообщил Фердинанд в эфире BT Sports.
05.02.2021 13:00
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Можно подумать с Кейном есть
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