Артета: "Пепе значительно прибавил"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что вингеру Николя Пепе удалось значительно улучшить свою игру в последних матчах.

Относительно недавно легенда "Арсенала" Робер Пирес, разочарованный затянувшейся адаптацией Пепе, заявил, что Николя просто "не создан для английского футбола".



Однако Артета видит, что прогресс определенно наметился. Пепе стал чаще выходить в стартовом составе "канониров", в среду против "Вулверхэмптона" отличившись в своем втором выездном матче подряд.



"Даже когда мы решаем не выпускать его на поле, он продолжает упорно работать. Он значительно прибавил во многих аспектах и стал гораздо стабильнее на протяжении 90 минут".



"В данный момент он таит в себе настоящую угрозу для соперников, потому что он забивает и ассистирует. Ему нужно продолжать делать это".



"В конце концов мы должны выпускать тех игроков, которые находятся в лучшей форме. Каждый должен заслужить свое право сыграть и принять участие в матче. Именно этим и занят каждый игрок, подстегивая друг друга для достижения более высокого уровня".



"Вы можете видеть, что наш уровень вырос, потому что каждый играет в свой лучший футбол. Но мы все еще способны прибавить, поэтому каждый должен продолжать стараться", — цитирует Артету Goal.