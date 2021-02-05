Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

22-й тур Премьер-Лиги был отмечен победой "Манчестер Юнайтед" со счетом 9:0, вторым подряд домашним поражением "Ливерпуля", ярчайшим дебютом Джесси Лингарда за "Вест Хэм" и другими интересными вещами, разговор о которых пойдет ниже.





"Вулверхэмптону" улыбнулась удача



Не побеждая в новом году, "Вулверхэмптон" шел на сближение с командами в зоне вылета, его игра утратила вектор, а футболисты — веру в себя. В такой момент была нужна переломная победа, которую "волки" могли одержать любым образом. И подопечные Нуну Эшпириту Санту получили ее в игре с "Арсеналом". В матче, сложившимся в их пользу благодаря стечению обстоятельств.



Хозяева стадиона "Молинью" пытались отвечать "Арсеналу" в первом тайме, но без остроты. "Канониры" забили один раз, превосходили соперника и выглядели явными фаворитами на три очка. Но одно неосторожное движение Давида Луиса вернуло в поединок интригу. Оставшись в меньшинстве, "Арсенал" подарил шанс сопернику, но далеко не факт, что "Вулверхэмптон", с его-то недостатками, был готов воспользоваться таким вариантом. Выдающийся гол Моутиньо после дальнего удара — то, что было необходимо в такой ситуации, но что наверняка не случилось бы в девяти из 10 других случаев. Это был первый гол португальского ветерана на "Молинью".



Затем случился еще один подарок, когда Бернд Лено оставил свою команду вдевятером и убил последние надежды лондонцев на результат. В последние 20 минут обе команды были рады сохранять 2:1. Удача пришла на помощь "Вулверхэмптону" в нужный момент, но вопрос в том, сумеет ли команда оттолкнуться вперед от таких обстоятельств.



"Саутгемтону" одного раза было мало



При всем очевидном прогрессе, которого "Саутгемптон" добился в последние два года, теперь это команда, которая дважды в чемпионате проиграла со счетом 9:0. С турнирной точки зрения, нынешнее поражение не так значимо, но с психологической может быть даже более тяжелым и отбрасывающим назад. Наверняка после игры с "Лестером" Ральф Хазенхюттль и его футболисты обещали себе никогда не повторять случившегося. Наверняка в этом сезоне, возглавляя в какой-то момент таблицу, они даже не допускали, что такое с ними повторится.



Сейчас "Саутгемптон" выглядит уставшим. У него хватает кадровых потерь, а у здоровых футболистов нет сил после интенсивного полугодия. На "Олд Траффорд" также были свои обстоятельства. Молодой Янкевиц по глупости оставил команду в меньшинстве на второй минуте. Молодой Рамси был испуган и помог сопернику забить несколько голов. В конце концов, имели место некоторые удивительные судейские решения и высокая эффективность футболистов "Манчестер Юнайтед".



И все же после игры Хазенхюттль не зря сказал, что "это не имеет значения". Поражение 9:0 оправдывать нельзя ничем. Тренер и многие игроки "святых" получили вторую такую метку в своей биографии в течение года с небольшим.



Среди аутсайдеров шансы есть только у "Шеффилд Юнайтед"



Все три команды, находящиеся в зоне вылета, нуждаются в потрясающих результатах во второй части сезона, чтобы избежать вылета. Вероятнее всего, ни "Фулхэм", ни "Вест Бромвич", ни "Шеффилд Юнайтед" остаться в Премьер-Лиге не смогут, но если у кого и имеются теоретические шансы, то это команда Криса Уайлдера. "Шеффилд Юнайтед" все еще последний, но только "клинки" демонстрируют необходимые для подвига результаты.



Победа в очном противостоянии с "Вест Бромвичем" была очень важной. Все новички Сэма Эллардайса сыграть за команду пока не смогли, но те, кто уже выступает, разницы не делают. "Вест Бромвич" по-прежнему пропускает голы, которых можно избежать, и не создает достаточно моментов, чтобы это перевесить. В Шеффилде "дрозды" вели в счете, могли повернуть игру в свою пользу и при 1:1, но соперник все равно был настойчивее и заслуженно взял три очка. Уже вторую победу "Шеффилд Юнайтед" приносит капитан Билли Шарп. Команда Уайлдера возвращается к истокам, лишившись давления: все и так давно их списали. Но последняя команда одержала уже четыре победы в шести играх во всех турнирах в 2021, и такая форма позволяет им хотя бы верить в невозможное.



"Вест Бромвичу" опираться не на что, положение "Фулхэма" лишь чуть лучше. Снова показав солидную игру, команда Скотта Паркера также снова осталась ни с чем. "Лестер" был очередным соперником "дачников", который эффективнее реализовал свои шансы.



"Манчестер Сити" не допускает осечек



Еще один тур — еще одна "сухая" победа для лидеров чемпионата. Можно и дальше делать поправку на уровень/мотивацию соперников "Сити", но "горожане" убедительно справляются там, где их конкуренты периодически оступаются. И, пока дойдет до игр с этими конкурентами, у команды Пепа Гвардиолы уже будет хороший отрыв.



"Бернли" на своем поле был готов побороться, в отличие от первой встречи этих команд. Но, подарив гол "Сити" на третьей минуте поединка, команда Шона Дайча подписала себе приговор. "Горожане" без Кевина Де Брюйне не создают большого количества моментов, и быстрый мяч очень упрощает им задачу. Они забили еще один в конце первого тайма, чтобы закрыть вопрос о победителе. Тот факт, что в остальное время "Бернли" солидно защищался, уже не имел значения. Предложить что-то в атаке "бордовым" было сложно — тем более, без дуэта Вуд-Барнс, который мог бы навязать физическую борьбу защитникам "Сити".



Уже 13-й "клин-шит" "Сити" в чемпионате и 13-я подряд победа во всех турнирах. Даже возможные неудачи в больших матчах, скорее всего, не пошатнут лидерство команды Гвардиолы.



"Ливерпуль" стал гостеприимным



Домашний стадион "Ливерпуля" был неприступной крепостью почти четыре года, но за первым поражением неделю назад последовало сразу второе. "Бернли" удивил всех своей минимальной победой, добытой в концовке встречи. "Брайтон" же приехал в Мерсисайд с уверенностью в том, что ему по силам добиться результата. И не просто взял три очка, но переиграл действующих чемпионов.



Критика "Тоттенхэма" за поражение на "Амекс" теперь кажется чрезмерной. "Ливерпуль" выглядел еще менее опасно, чем лондонская команда, атакуя ворота "Брайтона". Защитники "чаек" (во главе с Адамом Уэбстером) были хороши, хотя это не может оправдать один удар в створ за матч от команды Юргена Клоппа. "Ливерпуль" больше владел мячом, а "Брайтон" был с ним эффективнее. Завершение снова подводило команду Грэма Поттера, но они создали несколько шансов, и один из них все-таки реализовали.



Как ни странно, но сейчас в матчах против "Ливерпуля" этого может быть достаточно. Заявив о своем возвращении победами в столице, чемпионы вернулись в прежнее состояние. Нынешнему "Ливерпулю" нужен серьезный соперник-раздражитель, чтобы показывать чемпионскую игру, и один гол на четыре игры с "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом", "Саутгемптоном" и "Брайтоном" это подтверждает. С "Манчесте Сити" мотивация непременно будет, а победа выглядит обязательной. Не выиграв этот матч, "Ливерпуль" рискует отпустить манкунианцев слишком далеко.



Лингард все еще может



Джесси Лингард стал глубоким резервистом в "Манчестер Юнайтед" и почти не играл в нынешнем сезоне, но подошел к дебюту в "Вест Хэме" в хорошей форме. Лингард на поле "Астон Виллы" выглядел тем наглым игроком, который в сезоне 2017/18 стал одним из лучших в МЮ и в сборной Англии. После дубля дебютанта на "Вилла Парк" Дэвид Мойес даже допустил, что Лингарду удастся реанимировать свою карьеру в национальной команде в преддверии Чемпионата Европы.



Забегать наперед не станем, но адаптация в новом клубе футболисту действительно не понадобилась. Кажется, что сейчас удачным становится каждое кадровое решение Дэвида Мойеса — и менеджер лондонцев просто не может ошибиться. Удивить в матче с "Астон Виллой" мог ход с одновременным появлением в составе Райана Фредерикса и Владимира Цоуфала, но и здесь тренер "Вест Хэма" попал в точку. Его команда смогла до какой-то степени сдержать одну из лучших атак чемпионата, а атака самого "Вест Хэма" была на высоте. Получив еще одну опцию в лице голодного Джесси Лингарда, коллектив Мойеса способен, как минимум, финишировать в первой десятке.



"Тоттенхэм" проигрывает в третий раз подряд



В лучшей своей форме "Тоттенхэм" — команда, которой крайне важно забить первой в большом матче. В своем нынешнем состоянии "шпорам" спасти игру, уступая в счете, почти невозможно. Без Харри Кейна подопечные Жозе Моуриньо проиграли в третий раз подряд — и снова не смогла оказать серьезного давления на оборону соперника, даже потерявшую Тиаго Силву.



Впрочем, с "Челси" было лучше, чем с "Брайтоном". "Тоттенхэм" мог легко избежать пенальти, который в итоге стал решающим. Даже не владея инициативой, команда Моуриньо в концовке поединка все-таки создала пару моментов, которые могли принести ей ничейный результат. "Челси" не показал ничего особенного, но показанного хватило в игре с таким "Тоттенхэмом", чтобы взять три очка в гостях.



"Шпоры" падают на восьмое место, а Томас Тухель становится первым со времен Моуриньо тренером "Челси", чья команда не пропускает в первых трех играх. Правда, ни один из соперников "синих" на этом отрезке не был большой проблемой для обороны "Челси".



Иван Громиков специально для FAPL.ru