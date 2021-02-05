"Сити" планирует предложить 100 млн. фунтов за Холанда

"Манчестер Сити" планирует опередить конкурентов, предложив 100 миллионов фунтов за нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда грядущим летом.

Учитывая возраст и проблемы со здоровьем Серхио Агуэро, покупка забивного нападающего является приоритетом для "Сити" на следующее трансферное окно.



По информации Daily Mirror, "горожане" уже планируют жизнь без 32-летнего Агуэро, чей контракт истекает в конце сезона, нацелившись на Эрлинга Холанда, сына своего бывшего игрока Альф-Инге Холанда.



Ввиду особенности своего контракта, летом 2022 Эрлинг будет доступен для трансфера за 68 миллионов фунтов, поэтому ожидается, что "Боруссия" попытается продать своего бомбардира по более выгодной цене уже грядущим летом.



Холанд интересен многим другим топ-клубам Европы, однако мало кто из них сможет перебить предложение "Сити", которое, как ожидается, составит 100 млн. фунтов.



Самому Эрлингу, забившему 38 голов в 39 матчах за год в Дортмунде, тоже будут предложены роскошные условия — контракт с зарплатой около 400 тыс. фунтов в неделю, что подтвердит статус 20-летнего норвежца как самого грозного 9-го номера в мировом футболе.