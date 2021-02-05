Тиаго Силва получил травму бедра против "Тоттенхэма"

Защитник "Челси" Тиаго Силва пропустит минимум один ближайший матч своего клуба из-за полученной против "Тоттенхэма" травмы бедра.

Победный для "синих" матч Премьер-Лиги против "шпор" (0:1) был завершен для Силвы уже на 36-й минуте.



Докторам еще предстоит оценить характер повреждения, однако главный тренер "Челси" Томас Тухель не рассчитывает на бразильского ветерана в матче против "Шеффилд Юнайтед" в ближайшее воскресенье.



"Времени до воскресенья впритык — только два дня на восстановление. Пока слишком рано ставить диагноз, потому что я лишь мельком увидел его с большим жгутом на мышце. Мы должны подождать подтверждения до завтра, но я думаю, в воскресенье он будет под большим вопросом", — цитирует Тухеля официальный веб-сайт "Челси".