Моуриньо считает, что Марринер ошибся с пенальти

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо раскритиковал рефери Андре Марринера после поражения 0:1 от "Челси".

Судьбу лондонского дерби на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в четверг вечером решил реализованный Жоржиньо пенальти в середине первого тайма.



11-метровый был назначен после того, как Эрик Дайер, уже лежа на газоне, задел по стопе Тимо Вернера. По мнению Моуриньо, здесь не было фола.



"Я считаю его (Марринера) одним из лучших рефери в Премьер-Лиге. Он мне не безразличен, и я очень восхищаюсь им. Это дает мне основание сказать вам, что мне не понравилось его судейство".



"Да, у нас были кое-какие трудности, но сколько моментов создал "Челси"? Кроме пенальти?"



"Мы не владели мячом, верно. Мы не угрожали воротам в первом тайме, верно".



"Проблема в пенальти. В конце концов это пенальти решил судьбу матчей. Помимо этого, пару моментов имели они, пару моментов имели мы".



"Они забили пенальти, хотя пенальти не было. Разве это опасная ситуация, выход один на один, почти гол? Сложно смириться с таким пенальти, и проиграть матч из-за такого пенальти немного больно", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Также Жозе выплеснул свое разочарование, отказавшись объяснить, почему он так и не выпустил вингера Гарета Бэйла, хотя произвел только две замены за матч.



"Хороший вопрос... Но вы не заслуживаете ответ", — заявил Моуриньо.