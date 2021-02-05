"Челси" победил "Тоттенхэм" благодаря пенальти

Эрик Дайер и Тимо Вернер Заработанный Тимо Вернером и реализованный Жоржиньо пенальти обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение от "Брайтона", убрав из состава Джо Родона, Давинсона Санчеса и Гарета Бэйла. Вместо них вышли Эрик Дайер, Серж Орье и Карлос Винисиус.

В старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Это Рис Джеймс появился вместо Тэмми Абрахэма.

Уже в самом начале матча нападающий гостей Тимо Вернер отметился ударом головой над крестовиной. Вскоре хозяева ответили выстрелом Сона Хен Мина — Эдуар Менди легко забрал мяч.

Постепенно "Челси" обозначил некоторое преимущество, много владея мячом, но особого давления не оказывал. Ничего не предвещало беды для "Тоттенхэма", но на 23-й минуте Дайер, лежа на газоне, ударил по стопе Вернера, и Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 0:1.

В остатке тайма шла довольно скучная игра, без моментов. "Шпоры" никак не могли воспользоваться вынужденной заменой у соперника — Тиаго Силва получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену.

Во втором тайме "Челси" забрал себе мяч и принялся искать второй гол. А вот "Тоттенхэму" было совершенно нечем ответить.

Атакам гостей, конечно, не хватало остроты, но время от времени моменты у них возникали. Орье в последний момент помешал Вернеру поразить ворота, вышедший на замену Кристиан Пулишич слегка не поспел на опасную передачу, хороший сейв Уго Льориса заставил совершить Мейсон Маунт.

В концовке матча хозяева активизировались. Эрик Ламела опасно пробил с дистанции, заставив Менди прыгнуть в нижний угол ворот. Винисиус наносил удар головой — рядом со штангой. Но на этом все.

"Тоттенхэм" по-прежнему не знает, как строить свою игру впереди без Харри Кейна. Мяч у "шпор" не держится, контратаки не получаются, поэтому победа "Челси" выглядит справедливым результатом.

"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.02.2021 00:55

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Последние комментарии:




  1. bezviz 05.02.2021 01:32 # bezviz
    все-таки шпоры ничего не сделали, был 1 момент, и то стандарт вроде, никакой толковой атаки, комбинаций, ничего не дал Челси, тупо на каждом сантиметре поля доминировал весь матч, контролировал игру и ход мыслей соперника, на выезде против ттх да еще и Моура, после плохого отрезка у Челси и увольнения Лэмпарда, я считаю достойный результат, могли вообще громить разгромно

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  2. skydreams 05.02.2021 01:24 # skydreams
    У Челси очень много полумоментов. Но молодые очень спешат. А так по игре не так хорош был Челси, как плох ТТХ. Надеюсь, Сильва ненадолго вылетил. Ковачич очень хорош был сегодня, ещё Маунта отмечу, но тоже с последним действием спешил.

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  3. superperez101 05.02.2021 01:20 # superperez101
    так то у челси сильва вылетел, и я смотрю всем пенсам похуй
    нуну

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  4. tvinkovod 05.02.2021 01:16 # tvinkovod
    расформируйте уже петунхем, чтобы не мучались

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  5. lfcynwa 05.02.2021 01:13 # lfcynwa
    Скоро кто-то поедет отдыхать в Португалию с очередной восьмизначной неустойкой

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  6. jirrort 05.02.2021 01:12 # jirrort
    Любите Челси, верьте в Челси,ебите азершлюх!!!

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  7. asnural 05.02.2021 01:12 # asnural
    Кто пишет что Бухель далбич, тот или манк или просто Реднапп

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  8. chelsiukpro 05.02.2021 01:10 # chelsiukpro
    Куй знает Лемпс некого из топ 6 необыграл в этом сезоне... Тухель пришёл и сразу Тотенхем чпокнул из топ6! А Лемпс не физрук?

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  9. mafia 05.02.2021 01:08 # mafia
    С победкой! Тухель исключительно позитивное впечатление производит)

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  10. mkcfc 05.02.2021 01:08 # mkcfc
    Третий матч у руля, а многие находят минусов больше чем плюсов. Небо и Земля игра команды по сравнению что было раньше.

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  11. asnural 05.02.2021 01:07 # asnural
    Бухель по сравнению с Ломпардом просто на 2 головы выше

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  12. halamadrid94 05.02.2021 01:07 # halamadrid94
    У шпор явно не хватает креативного игрока, пасующего вперед. Ламелу выпускает только на 20-25 минут, а жаль. Он единственный что-то реально рытался делать. И бесит, что почти весь матч Тоттен хуи пинает, а в последние 10-15 минут просыпается и суетится, но не успевает что-либо сделать.

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  13. anabanana94 05.02.2021 01:07 # anabanana94
    Справедливости ради это не Челси сыграл хорошо, а Тоттенхэм очень плохо и глупо, когда Моур тренил Манков, я жестко насмехался над ними, по ходу этот синдром абсолютно без идейного футбола транслируется на нас.

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  14. superperez101 05.02.2021 01:05 # superperez101
    шутки шутками а такой челси симеоне просто втопчет в газон
    нынешняя победа заслуга тупого даера.
    ну и в конце отскочили
    это не отменяет что маур как тренер - труп. окончательно.

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  15. chelsea-69 05.02.2021 01:04 # chelsea-69
    Ну хоть чаще по воротам бить стали, и то хлеб

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  16. golokante 05.02.2021 01:03 # golokante
    Ну так себе, если честно. Повезло. Игра была на 1-1. Но то, что Челси прибавил это несомненно. Шансы на четвёрку огромные.

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  17. lancerlancer1 05.02.2021 01:02 # lancerlancer1
    С победой! Тухель красава. Батя вступает в игру!
    Хотя тотэнхем ваще не команда ©)))

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  18. m-ballack 05.02.2021 01:02 # m-ballack
    Кристинка отделалась легким испугом, повезло, что страховали нерадивого.

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  19. liverpo0ol 05.02.2021 01:02 # liverpo0ol
    ой пиздец у долбоёба праздник распидорасило по всей ветке

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  20. barstreetboy 05.02.2021 01:01 # barstreetboy
    Играли два говна, игра была равна.

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