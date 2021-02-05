"Челси" победил "Тоттенхэм" благодаря пенальти
Заработанный Тимо Вернером и реализованный Жоржиньо пенальти обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".
Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение от "Брайтона", убрав из состава Джо Родона, Давинсона Санчеса и Гарета Бэйла. Вместо них вышли Эрик Дайер, Серж Орье и Карлос Винисиус.
В старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Это Рис Джеймс появился вместо Тэмми Абрахэма.
Уже в самом начале матча нападающий гостей Тимо Вернер отметился ударом головой над крестовиной. Вскоре хозяева ответили выстрелом Сона Хен Мина — Эдуар Менди легко забрал мяч.
Постепенно "Челси" обозначил некоторое преимущество, много владея мячом, но особого давления не оказывал. Ничего не предвещало беды для "Тоттенхэма", но на 23-й минуте Дайер, лежа на газоне, ударил по стопе Вернера, и Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 0:1.
В остатке тайма шла довольно скучная игра, без моментов. "Шпоры" никак не могли воспользоваться вынужденной заменой у соперника — Тиаго Силва получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену.
Во втором тайме "Челси" забрал себе мяч и принялся искать второй гол. А вот "Тоттенхэму" было совершенно нечем ответить.
Атакам гостей, конечно, не хватало остроты, но время от времени моменты у них возникали. Орье в последний момент помешал Вернеру поразить ворота, вышедший на замену Кристиан Пулишич слегка не поспел на опасную передачу, хороший сейв Уго Льориса заставил совершить Мейсон Маунт.
В концовке матча хозяева активизировались. Эрик Ламела опасно пробил с дистанции, заставив Менди прыгнуть в нижний угол ворот. Винисиус наносил удар головой — рядом со штангой. Но на этом все.
"Тоттенхэм" по-прежнему не знает, как строить свою игру впереди без Харри Кейна. Мяч у "шпор" не держится, контратаки не получаются, поэтому победа "Челси" выглядит справедливым результатом.
"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче
05.02.2021 00:55
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Последние комментарии:
все-таки шпоры ничего не сделали, был 1 момент, и то стандарт вроде, никакой толковой атаки, комбинаций, ничего не дал Челси, тупо на каждом сантиметре поля доминировал весь матч, контролировал игру и ход мыслей соперника, на выезде против ттх да еще и Моура, после плохого отрезка у Челси и увольнения Лэмпарда, я считаю достойный результат, могли вообще громить разгромно
(ответить)
У Челси очень много полумоментов. Но молодые очень спешат. А так по игре не так хорош был Челси, как плох ТТХ. Надеюсь, Сильва ненадолго вылетил. Ковачич очень хорош был сегодня, ещё Маунта отмечу, но тоже с последним действием спешил.
(ответить)
так то у челси сильва вылетел, и я смотрю всем пенсам похуй
нуну
(ответить)
расформируйте уже петунхем, чтобы не мучались
(ответить)
Скоро кто-то поедет отдыхать в Португалию с очередной восьмизначной неустойкой
(ответить)
Любите Челси, верьте в Челси,ебите азершлюх!!!
(ответить)
Кто пишет что Бухель далбич, тот или манк или просто Реднапп
(ответить)
Куй знает Лемпс некого из топ 6 необыграл в этом сезоне... Тухель пришёл и сразу Тотенхем чпокнул из топ6! А Лемпс не физрук?
(ответить)
С победкой! Тухель исключительно позитивное впечатление производит)
(ответить)
Третий матч у руля, а многие находят минусов больше чем плюсов. Небо и Земля игра команды по сравнению что было раньше.
(ответить)
Бухель по сравнению с Ломпардом просто на 2 головы выше
(ответить)
У шпор явно не хватает креативного игрока, пасующего вперед. Ламелу выпускает только на 20-25 минут, а жаль. Он единственный что-то реально рытался делать. И бесит, что почти весь матч Тоттен хуи пинает, а в последние 10-15 минут просыпается и суетится, но не успевает что-либо сделать.
(ответить)
Справедливости ради это не Челси сыграл хорошо, а Тоттенхэм очень плохо и глупо, когда Моур тренил Манков, я жестко насмехался над ними, по ходу этот синдром абсолютно без идейного футбола транслируется на нас.
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шутки шутками а такой челси симеоне просто втопчет в газон
нынешняя победа заслуга тупого даера.
ну и в конце отскочили
это не отменяет что маур как тренер - труп. окончательно.
(ответить)
Ну хоть чаще по воротам бить стали, и то хлеб
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Ну так себе, если честно. Повезло. Игра была на 1-1. Но то, что Челси прибавил это несомненно. Шансы на четвёрку огромные.
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С победой! Тухель красава. Батя вступает в игру!
Хотя тотэнхем ваще не команда ©)))
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Кристинка отделалась легким испугом, повезло, что страховали нерадивого.
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ой пиздец у долбоёба праздник распидорасило по всей ветке
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Играли два говна, игра была равна.
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