"Челси" победил "Тоттенхэм" благодаря пенальти

Заработанный Тимо Вернером и реализованный Жоржиньо пенальти обеспечил "Челси" победу 0:1 в гостях у "Тоттенхэма".

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отреагировал на поражение от "Брайтона", убрав из состава Джо Родона, Давинсона Санчеса и Гарета Бэйла. Вместо них вышли Эрик Дайер, Серж Орье и Карлос Винисиус.



В старте у "синих" произошло лишь одно изменение. Это Рис Джеймс появился вместо Тэмми Абрахэма.



Уже в самом начале матча нападающий гостей Тимо Вернер отметился ударом головой над крестовиной. Вскоре хозяева ответили выстрелом Сона Хен Мина — Эдуар Менди легко забрал мяч.



Постепенно "Челси" обозначил некоторое преимущество, много владея мячом, но особого давления не оказывал. Ничего не предвещало беды для "Тоттенхэма", но на 23-й минуте Дайер, лежа на газоне, ударил по стопе Вернера, и Жоржиньо реализовал назначенный пенальти — 0:1.



В остатке тайма шла довольно скучная игра, без моментов. "Шпоры" никак не могли воспользоваться вынужденной заменой у соперника — Тиаго Силва получил травму и уступил свое место на поле Андреасу Кристенсену.



Во втором тайме "Челси" забрал себе мяч и принялся искать второй гол. А вот "Тоттенхэму" было совершенно нечем ответить.



Атакам гостей, конечно, не хватало остроты, но время от времени моменты у них возникали. Орье в последний момент помешал Вернеру поразить ворота, вышедший на замену Кристиан Пулишич слегка не поспел на опасную передачу, хороший сейв Уго Льориса заставил совершить Мейсон Маунт.



В концовке матча хозяева активизировались. Эрик Ламела опасно пробил с дистанции, заставив Менди прыгнуть в нижний угол ворот. Винисиус наносил удар головой — рядом со штангой. Но на этом все.



"Тоттенхэм" по-прежнему не знает, как строить свою игру впереди без Харри Кейна. Мяч у "шпор" не держится, контратаки не получаются, поэтому победа "Челси" выглядит справедливым результатом.



"Тоттенхэм" — "Челси". Отчет о матче