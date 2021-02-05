Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" интересуются Рэмси

"Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон" проявляют интерес к полузащитнику "Ювентуса" Аарону Рэмси.

Рэмси выступает за "Ювентус" после своего перехода из "Арсенала" свободным агентом летом 2019, однако Аарону так и не удалось стать основным игроком в Турине.



В этом сезоне 30-летний валлиец отметился только девятью появлениями в стартовом составе команды Андреа Пирло в рамках Серии А, забив два гола.



Как утверждает Tutto Juve, "Ювентус" открыт к расставанию с Рэмси по окончании сезона за 10-15 миллионов евро (8.8-13.2 млн. фунтов). Вырученные деньги итальянский клуб планирует направить на приобретение Мануэля Локателли из "Сассуоло".



Среди претендентов на Рэмси называются "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон". Вместе с тем легенда "Арсенала" Робер Пирес верит в возвращение Аарона на "Эмирейтс".



"Он очень умный игрок, и он знает, как адаптироваться где угодно. "Ювентус" — очень большой клуб, и Серия А делает Аарона только лучше. Ему нужно задержаться там на несколько лет, а затем он вернется в "Арсенал". Я не гадалка, но я верю в это", — цитирует Пиреса Daily Mail.