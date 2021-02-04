Ирвин: "Шоу — лучший левый защитник в Премьер-Лиге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Деннис Ирвин назвал Люка Шоу лучшим левым защитником в Премьер-Лиге в данный момент.

Оставив позади прежние проблемы со здоровьем, сейчас Шоу проводит свой лучший сезон в футболке "Юнайтед". Люк сыграл уже 25 матчей с учетом всех соревнований.



Ирвин восхищается игрой Шоу и считает, что прогресс 25-летнего англичанина связан с появлением серьезного конкурента по позиции.



"Пришедший Алекс Теллес, вероятно, подстегнул его, и последние пару месяцев он демонстрирует первоклассную игру".



"Налицо его вклад в атакующую игру, налицо его оборонительные действия. Это хорошо, что у него появилась конкуренция. В прошлом году он конкурировал с Брандоном Уильямсом, в этом году появился Алекс Теллес, и это помогло ему улучшить свою игру. В данный момент он определенно является лучшим левым защитником в лиге".



"В "Челси" есть Бен Чилуэлл. Они переживают тяжелое время, но он достойный игрок. Есть двое других: Райан Бертран, который очень хорошо выступает за "Саутгемптон", и Энди Робертсон. Возможно, еще одного-двух я забыл".



"Но "Люк играет очень, очень хорошо — в свой лучший футбол за все время выступлений в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Ирвин официальному веб-сайту "красных дьяволов".