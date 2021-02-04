Ирвин: "Шоу — лучший левый защитник в Премьер-Лиге"

Люк Шоу Легенда "Манчестер Юнайтед" Деннис Ирвин назвал Люка Шоу лучшим левым защитником в Премьер-Лиге в данный момент.

Оставив позади прежние проблемы со здоровьем, сейчас Шоу проводит свой лучший сезон в футболке "Юнайтед". Люк сыграл уже 25 матчей с учетом всех соревнований.

Ирвин восхищается игрой Шоу и считает, что прогресс 25-летнего англичанина связан с появлением серьезного конкурента по позиции.

"Пришедший Алекс Теллес, вероятно, подстегнул его, и последние пару месяцев он демонстрирует первоклассную игру".

"Налицо его вклад в атакующую игру, налицо его оборонительные действия. Это хорошо, что у него появилась конкуренция. В прошлом году он конкурировал с Брандоном Уильямсом, в этом году появился Алекс Теллес, и это помогло ему улучшить свою игру. В данный момент он определенно является лучшим левым защитником в лиге".

"В "Челси" есть Бен Чилуэлл. Они переживают тяжелое время, но он достойный игрок. Есть двое других: Райан Бертран, который очень хорошо выступает за "Саутгемптон", и Энди Робертсон. Возможно, еще одного-двух я забыл".

"Но "Люк играет очень, очень хорошо — в свой лучший футбол за все время выступлений в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Ирвин официальному веб-сайту "красных дьяволов".


Метки Ирвин, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 23:00

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  1. kagawa 05.02.2021 00:00 # kagawa
    25 лет всего лишь ему? я думал ему под 30

    Тогда это вообще лютый топ. Играет реально классно. Постоянно отборы и ГП.

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  2. manutd-20champ 04.02.2021 23:16 # manutd-20champ
    Ирвин наверное на фапл заходил, посмотрел голосование.

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