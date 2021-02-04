"Ливерпуль" не пустят в Лейпциг

"Ливерпуль" не пустят в Германию, чтобы сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

"Ливерпуль" должен был приехать на родину своего главного тренера Юргена Клоппа 16 февраля, однако сегодня немецкое правительство подтвердило, что запрет въезд в страну с территорий, где была зафиксирована мутация COVID-19, продолжит действовать минимум до 17 февраля.



Никаких исключений для профессиональных спортсменов не предусмотрено — лишь граждане и резиденты Германии могут вернуться только, сообщает Sky Sports.



Данная новость не стала сюрпризом для "красных", которые лишь ждали подтверждения, заранее став искать решение совместно с УЕФА и Федерацией футбола Германии.



Теперь "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" могут договориться о том, чтобы поменять первый и второй матчи местами. Второй вариант предполагает, что первая встреча состоится где-то в другом месте, вместо Германии. Третий сценарий предполагает, что противостояние будет сыграно в один матч на нейтральном поле вместо двух.