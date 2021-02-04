Неймар объяснил, почему не приедет в Премьер-Лигу
Нападающий ПСЖ Неймар назвал причину, почему он не представляет свой переезд в Премьер-Лигу.
В отличие от других звезд мирового футбола, Неймара довольно редко сватают в Премьер-Лигу. 28-летний бразилец и сам никогда не рвался в Англию.
По словам Неймара, его пугает обилие физической борьбы в Премьер-Лиге. Если он когда-либо и приедет в Англию, то только ради светской жизни.
"Я много смотрю Премьер-Лигу, но я слышал, что там много физического контакта в игре... Впрочем, во французской лиге тоже много физического контакта!"
"Лондон — один из моих самых любимых городов в мире из-за своей культуры. Возможно, когда-нибудь я буду там жить", — сообщил Неймар Daily Mail.
04.02.2021 20:00
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Последние комментарии:
Его в первый же день сломают. АПЛ это не место для танцоров и симулянтов .
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Чел понимает, что будет пизды получать и поэтому не поедет. Адекватно оценил ситуацию.
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Неймар+Мбаппе это сразу 10 апл 5 лч в копилку
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Ясно, хочет к Тухелю пацан, летом заберем
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