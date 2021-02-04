Неймар объяснил, почему не приедет в Премьер-Лигу

Нападающий ПСЖ Неймар назвал причину, почему он не представляет свой переезд в Премьер-Лигу.

В отличие от других звезд мирового футбола, Неймара довольно редко сватают в Премьер-Лигу. 28-летний бразилец и сам никогда не рвался в Англию.



По словам Неймара, его пугает обилие физической борьбы в Премьер-Лиге. Если он когда-либо и приедет в Англию, то только ради светской жизни.



"Я много смотрю Премьер-Лигу, но я слышал, что там много физического контакта в игре... Впрочем, во французской лиге тоже много физического контакта!"



"Лондон — один из моих самых любимых городов в мире из-за своей культуры. Возможно, когда-нибудь я буду там жить", — сообщил Неймар Daily Mail.