Неймар объяснил, почему не приедет в Премьер-Лигу

Неймар Нападающий ПСЖ Неймар назвал причину, почему он не представляет свой переезд в Премьер-Лигу.

В отличие от других звезд мирового футбола, Неймара довольно редко сватают в Премьер-Лигу. 28-летний бразилец и сам никогда не рвался в Англию.

По словам Неймара, его пугает обилие физической борьбы в Премьер-Лиге. Если он когда-либо и приедет в Англию, то только ради светской жизни.

"Я много смотрю Премьер-Лигу, но я слышал, что там много физического контакта в игре... Впрочем, во французской лиге тоже много физического контакта!"

"Лондон — один из моих самых любимых городов в мире из-за своей культуры. Возможно, когда-нибудь я буду там жить", — сообщил Неймар Daily Mail.


Метки Неймар, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 20:00

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  1. myliverpool-05 04.02.2021 20:58 # myliverpool-05
    Его в первый же день сломают. АПЛ это не место для танцоров и симулянтов .

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  2. suddenly 04.02.2021 20:48 # suddenly
    Чел понимает, что будет пизды получать и поэтому не поедет. Адекватно оценил ситуацию.

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  3. geniusss 04.02.2021 20:07 # geniusss
    Неймар+Мбаппе это сразу 10 апл 5 лч в копилку

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  4. cristean2 04.02.2021 20:02 # cristean2
    Ясно, хочет к Тухелю пацан, летом заберем

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