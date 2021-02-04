FA оправдала Беднарека, но не Луиса

Давид Луис FA отменила красную карточку защитника "Саутгемптона" Яна Беднарека, но удаление Давида Луиса из "Арсенала" сочла справедливым.

Ранее в четверг поступило подтверждение того, что "Саутгемптон" и "Арсенал" выразили протест по поводу удалений своих защитников в матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона", соответственно.

Изучив игровой эпизод в проигранном "святыми" матче со счетом 9:0, независимая комиссия пришла к выводу, что рефери Майк Дин ошибся с удалением Беднарека, который легким прикосновением отправил Антони Мартиаль на газон.

Таким образом, Ян был оправдан, а вот Луису, который сзади едва задел бутсу Виллиана Жозе, дисквалификации избежать не удалось.

"Мы упорно трудились, чтобы отменить красную карточку Давида Луиса. Мы привели FA свои доводы, и мы расстроены, что наша апелляция оказалась неуспешной".

"Мы принимаем решение FA и продолжаем свою подготовку к матчу против "Астон Виллы" в воскресенье", — гласит заявление лондонского клуба.

Ян Беднарек

Давид Луис


Метки FA, Арсенал, Беднарек, Дин, Луис, Поусон, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 19:00

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  1. chelsea88 04.02.2021 19:16 # chelsea88
    Нормас все ссут на никчёмный гейклуб аснл))

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  2. faridmyu90 04.02.2021 19:10 # faridmyu90
    Хахахаха луис проста оруууу

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  3. ilovemanutd 04.02.2021 19:09 # ilovemanutd
    Я бы Марсиаля наказал за нырок, ныряние - привилегия игроков Ливерпуля

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