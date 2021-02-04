FA оправдала Беднарека, но не Луиса

FA отменила красную карточку защитника "Саутгемптона" Яна Беднарека, но удаление Давида Луиса из "Арсенала" сочла справедливым.

Ранее в четверг поступило подтверждение того, что "Саутгемптон" и "Арсенал" выразили протест по поводу удалений своих защитников в матчах против "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптона", соответственно.



Изучив игровой эпизод в проигранном "святыми" матче со счетом 9:0, независимая комиссия пришла к выводу, что рефери Майк Дин ошибся с удалением Беднарека, который легким прикосновением отправил Антони Мартиаль на газон.



Таким образом, Ян был оправдан, а вот Луису, который сзади едва задел бутсу Виллиана Жозе, дисквалификации избежать не удалось.



"Мы упорно трудились, чтобы отменить красную карточку Давида Луиса. Мы привели FA свои доводы, и мы расстроены, что наша апелляция оказалась неуспешной".



"Мы принимаем решение FA и продолжаем свою подготовку к матчу против "Астон Виллы" в воскресенье", — гласит заявление лондонского клуба.







