Моуриньо не впечатлен успехами Тухеля в ПСЖ

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принизил значимость достижений своего коллеги Томаса Тухеля в ПСЖ.

За два полных сезона работы в ПСЖ Тухель, с недавних пор тренирующий бывший клуб Моуриньо "Челси", выиграл два титула Лиги 1, Кубок Франции и Кубок Лиги.



Однако Моуриньо спешит предостеречь, что теперь Томас столкнется с совершенно другим уровнем конкуренции.



"Конечно, Лига 1 совершенно отличается от Премьер-Лиги. Двое моих ассистентов являются выходцами из французской лиги, и у них есть опыт столь многих сложных ситуаций".



"К примеру, в январе один из них сказал, что худший нападающий из Премьер-Лиги смог бы играть за любой клуб из Франции, кроме ПСЖ!"



"Здесь уровень очень, очень высок. Но Тухель — хороший тренер. Конечно, чтобы побежать с ПСЖ, тебе не нужна магия! Но он очень хороший тренер, и он привык работать с очень хорошими игроками".



"Он делал это в Дортмунде, делал это в Париж, так что работать с игроками уровня "Челси" — это его естественная привычка. И, конечно, он очень хороший тренер", — цитирует Моуриньо Daily Mail.