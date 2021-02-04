Моуриньо не впечатлен успехами Тухеля в ПСЖ

Томас Тухель Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принизил значимость достижений своего коллеги Томаса Тухеля в ПСЖ.

За два полных сезона работы в ПСЖ Тухель, с недавних пор тренирующий бывший клуб Моуриньо "Челси", выиграл два титула Лиги 1, Кубок Франции и Кубок Лиги.

Однако Моуриньо спешит предостеречь, что теперь Томас столкнется с совершенно другим уровнем конкуренции.

"Конечно, Лига 1 совершенно отличается от Премьер-Лиги. Двое моих ассистентов являются выходцами из французской лиги, и у них есть опыт столь многих сложных ситуаций".

"К примеру, в январе один из них сказал, что худший нападающий из Премьер-Лиги смог бы играть за любой клуб из Франции, кроме ПСЖ!"

"Здесь уровень очень, очень высок. Но Тухель — хороший тренер. Конечно, чтобы побежать с ПСЖ, тебе не нужна магия! Но он очень хороший тренер, и он привык работать с очень хорошими игроками".

"Он делал это в Дортмунде, делал это в Париж, так что работать с игроками уровня "Челси" — это его естественная привычка. И, конечно, он очень хороший тренер", — цитирует Моуриньо Daily Mail.


Метки Моуриньо, ПСЖ, Тоттенхэм, тренеры, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 18:00

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  1. felixok 04.02.2021 18:26 # felixok
    Простатит Моура уже не дает как следует помочиться на Челси, но пару капель он все таки выдавил)))

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