"Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляци по Луису и Беднареку

"Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляции на красные карточки своих защитников Давида Луиса в матче против "Вулверхэмптона" и Яна Беднарека в матче против "Манчестер Юнайтед", соответственно.

Напомним, Луис и Беднарек были удалены очень похожим образом. Защитник едва касается нападающего соперника в штрафной, а рефери не только показывает красную карточку, но и назначает пенальти.



По информации Sky Sports, сейчас оба пострадавших клуба направили свои протесты в FA касательно решений рефери Крейга Поусона и Майка Дина, однако слухи о том, что "Саутгемптон" попросил судейский корпус больше никогда не назначать Дина и Ли Мейсона на свои матчи, не соответствуют действительности.



"Мы изучили все кадры и думаем, что красную карточку нужно отменить. Поэтому мы подали апелляцию".



"Мы знаем правила, но при принятии этого решения следовало учитывать контекст", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Sky Sports.