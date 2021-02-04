"Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляци по Луису и Беднареку
"Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляции на красные карточки своих защитников Давида Луиса в матче против "Вулверхэмптона" и Яна Беднарека в матче против "Манчестер Юнайтед", соответственно.
Напомним, Луис и Беднарек были удалены очень похожим образом. Защитник едва касается нападающего соперника в штрафной, а рефери не только показывает красную карточку, но и назначает пенальти.
По информации Sky Sports, сейчас оба пострадавших клуба направили свои протесты в FA касательно решений рефери Крейга Поусона и Майка Дина, однако слухи о том, что "Саутгемптон" попросил судейский корпус больше никогда не назначать Дина и Ли Мейсона на свои матчи, не соответствуют действительности.
"Мы изучили все кадры и думаем, что красную карточку нужно отменить. Поэтому мы подали апелляцию".
"Мы знаем правила, но при принятии этого решения следовало учитывать контекст", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Sky Sports.
04.02.2021 17:00
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Судью без мыла .... !
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