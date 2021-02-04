"Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляци по Луису и Беднареку

Давид Луис "Арсенал" и "Саутгемптон" подали апелляции на красные карточки своих защитников Давида Луиса в матче против "Вулверхэмптона" и Яна Беднарека в матче против "Манчестер Юнайтед", соответственно.

Напомним, Луис и Беднарек были удалены очень похожим образом. Защитник едва касается нападающего соперника в штрафной, а рефери не только показывает красную карточку, но и назначает пенальти.

По информации Sky Sports, сейчас оба пострадавших клуба направили свои протесты в FA касательно решений рефери Крейга Поусона и Майка Дина, однако слухи о том, что "Саутгемптон" попросил судейский корпус больше никогда не назначать Дина и Ли Мейсона на свои матчи, не соответствуют действительности.

"Мы изучили все кадры и думаем, что красную карточку нужно отменить. Поэтому мы подали апелляцию".

"Мы знаем правила, но при принятии этого решения следовало учитывать контекст", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету Sky Sports.


Метки Арсенал, Беднарек, Дин, Луис, Поусон, Премьер-Лига, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 17:00

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