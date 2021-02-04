Кьеллини: "Был дураком, что отказал "Арсеналу"
Легенда итальянского футбола Джорджо Кьеллини жалеет, что в свое время отказался перейти в "Арсенал".
Кьеллини стал настоящим синонимом "Ювентуса", за который он выступает с 2005 года. За это время Джорджо выиграл девять титулов Серии А, четыре Кубка Италии, а также дважды достиг финала Лиги Чемпионов.
Однако карьера 36-летнего защитника могла сложиться иначе. Еще будучи юниором, Кьеллини попал на радар к Арсену Венгеру, который его почти подписал.
"Оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что был дураком, отклонив то предложение. Мне было 16, я выступал в Серии C, и мне поступило огромное предложение".
"Я не чувствовал себя готовым. Мне казалось, что я предам "Ливорно", если соглашусь", — сообщил Кьеллини So Foot.
04.02.2021 16:00
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Ехехе, Легенда сожалеет. Ни один футболист его уровня не скажет так об условном щленще.
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Радоваться должен что не перешёл в этот гейклуб никчёмный. Щас бы скитался по серии Б. Ссаный вулвич только портит карьеры игрокам.
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В тот Арсенал любой футболист готов был переходить! Вспоминаем фотки Криштиано, Ибры, Яя Туре и т.д.
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Джорджо выиграл девять титулов Серии А, четыре Кубка Италии, а также дважды достиг финала Лиги Чемпионов.
А что было бы в Арсенале? Ты Джорджо не дурак, а умница.
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Этот альфач правильно сделал что отказался
Вон салиба тоже съ..бал
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