Кьеллини: "Был дураком, что отказал "Арсеналу"

Джорджо Кьеллини Легенда итальянского футбола Джорджо Кьеллини жалеет, что в свое время отказался перейти в "Арсенал".

Кьеллини стал настоящим синонимом "Ювентуса", за который он выступает с 2005 года. За это время Джорджо выиграл девять титулов Серии А, четыре Кубка Италии, а также дважды достиг финала Лиги Чемпионов.

Однако карьера 36-летнего защитника могла сложиться иначе. Еще будучи юниором, Кьеллини попал на радар к Арсену Венгеру, который его почти подписал.

"Оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что был дураком, отклонив то предложение. Мне было 16, я выступал в Серии C, и мне поступило огромное предложение".

"Я не чувствовал себя готовым. Мне казалось, что я предам "Ливорно", если соглашусь", — сообщил Кьеллини So Foot.


Метки Арсенал, Кьеллини, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 04.02.2021 17:07 # mixmaster
    Ехехе, Легенда сожалеет. Ни один футболист его уровня не скажет так об условном щленще.

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  2. chelsea88 04.02.2021 16:58 # chelsea88
    Радоваться должен что не перешёл в этот гейклуб никчёмный. Щас бы скитался по серии Б. Ссаный вулвич только портит карьеры игрокам.

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  3. ivan-tns 04.02.2021 16:45 # ivan-tns
    В тот Арсенал любой футболист готов был переходить! Вспоминаем фотки Криштиано, Ибры, Яя Туре и т.д.

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  4. manutd-20champ 04.02.2021 16:21 # manutd-20champ
    Джорджо выиграл девять титулов Серии А, четыре Кубка Италии, а также дважды достиг финала Лиги Чемпионов.
    А что было бы в Арсенале? Ты Джорджо не дурак, а умница.

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  5. bangladesh 04.02.2021 16:07 # bangladesh
    Этот альфач правильно сделал что отказался
    Вон салиба тоже съ..бал

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