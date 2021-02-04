Кьеллини: "Был дураком, что отказал "Арсеналу"

Легенда итальянского футбола Джорджо Кьеллини жалеет, что в свое время отказался перейти в "Арсенал".

Кьеллини стал настоящим синонимом "Ювентуса", за который он выступает с 2005 года. За это время Джорджо выиграл девять титулов Серии А, четыре Кубка Италии, а также дважды достиг финала Лиги Чемпионов.



Однако карьера 36-летнего защитника могла сложиться иначе. Еще будучи юниором, Кьеллини попал на радар к Арсену Венгеру, который его почти подписал.



"Оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что был дураком, отклонив то предложение. Мне было 16, я выступал в Серии C, и мне поступило огромное предложение".



"Я не чувствовал себя готовым. Мне казалось, что я предам "Ливорно", если соглашусь", — сообщил Кьеллини So Foot.