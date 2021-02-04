Владелец "Шеффилд Юнайтед": "Про нас снимут кино, если не вылетим"

Владелец "Шеффилд Юнайтед" принц Абдулла заявил, что в Голливуде готовы снять фильм про его клуб, если "клинки" избегут вылета из Премьер-Лиги в этом сезоне.

Еще недавно "Шеффилд Юнайтед" выглядел абсолютно безнадежно, не выиграв ни одного из 17 первых матчей в сезоне Премьер-Лиги 2020/21.



Однако затем "клинки", прошлую кампанию завершившие на девятой позиции, резко преобразились и выиграли три из пяти последующих матчей.



"Шеффилд Юнайтед" по-прежнему последний в таблице, но задача по выживанию уже не кажется такой невыполнимой, и если "клинкам" удастся спастись, это, как считает принц Абдулла, будет достойно фильма — не хуже "Штрафного" ("When Saturday Comes") с Шоном Бином в главной роли.



"Да, думаю, про нас снимут кино, если нам удастся спастись, но давайте не будем забегать вперед. Давайте двигаться матч за матчем".



"Это по-прежнему очень сложно, но с такой игрой, как против "Вест Бромвича" и "Манчестер Юнайтед", мы сохраняем веру. Нам остается провести 16 матчей, мы в 10 очках от спасительного места, и нам нужно молиться о чуде. Однако я все равно думаю, что мы способны на это", — цитирует принца Абдуллу Daily Mirror.