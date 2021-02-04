Мойес: "Лингард вернется в сборную, если продолжит так играть"
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что его новичок Джесси Лингард имеет все шансы поехать со сборной Англии на Чемпионат Европы грядущим летом.
Проведя первую половину этого сезона в глубоком резерве "Манчестер Юнайтед", на вторую половину Лингард отправился в аренду в "Вест Хэм".
Накануне Джесси дебютировал за "молотобойцев" и сделал это блестяще, своим дублем поспособствовав победе 1:3 над "Астон Виллой". Мойес чувствует, что шанс поехать на Евро может стать хорошей мотивацией для 28-летнего полузащитника на остаток сезона.
"Если он сохранит эту форму, Гарет (Саутгейт) снова постучится к нему в дверь".
"У него есть свои амбиции и вызовы, он хочет показать людям, что соответствует очень хорошему уровню. Примерно так же обстоят дела с Россом Баркли в "Вилле".
"Так много игроков упорно стараются, чтобы попасть в заявку сборной Англии на Евро, так почему бы Джесси не попробовать тоже, особенно в такой форме?"
"Если он продолжит блестяще играть и приносить пользу "Вест Хэму", тогда он вернется в сборную Англии. Надеюсь, он и дальше будет соответствовать столь высокому стандарту", — цитирует Мойеса Sky Sports.
04.02.2021 14:00
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