"Юнайтед" сможет купить Санчо по сниженной цене

Джейдон Санчо После окончания этого сезона у "Манчестер Юнайтед" будет возможность приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо по сниженной цене.

Напомним, "Юнайтед" сражался за Санчо все летнее окно, однако "Боруссия", установив за свою звезду цену в 108 миллионов фунтов, наотрез отказалась идти на уступки.

Учитывая неопределенность, связанную с пандемией коронавируса, "красные дьяволы" просто не смогли расстаться с такой суммой, решив отложить свой интерес к Джейдону до лучших времен.

Скудное на события зимнее трансферное окно показало, что экономическая реальность в европейском футболе изменилась кардинальным образом, поэтому в Дортмунде готовы поумерить свои аппетиты.

По информации Bild, грядущим летом "Боруссия" попросит за Санчо 88 млн. фунтов — на 20 млн. фунтов меньше, чем год назад.

20-летний Санчо не так ярко проводит этот сезон, как предыдущий, однако на руку "Боруссии" будет, если Джейдон ярко себя проявит на Чемпионате Европы со сборной Англии.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. vanomas 04.02.2021 13:33 # vanomas
    Он не особо нужен. Главная позиция в МЮ, требующая скорейшего укрепления - тренер

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  2. bes-ter 04.02.2021 13:24 # bes-ter
    Жадные ублюдки...

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  3. makeewadim 04.02.2021 13:14 # makeewadim
    Груз 200

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