"Юнайтед" сможет купить Санчо по сниженной цене

После окончания этого сезона у "Манчестер Юнайтед" будет возможность приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо по сниженной цене.

Напомним, "Юнайтед" сражался за Санчо все летнее окно, однако "Боруссия", установив за свою звезду цену в 108 миллионов фунтов, наотрез отказалась идти на уступки.



Учитывая неопределенность, связанную с пандемией коронавируса, "красные дьяволы" просто не смогли расстаться с такой суммой, решив отложить свой интерес к Джейдону до лучших времен.



Скудное на события зимнее трансферное окно показало, что экономическая реальность в европейском футболе изменилась кардинальным образом, поэтому в Дортмунде готовы поумерить свои аппетиты.



По информации Bild, грядущим летом "Боруссия" попросит за Санчо 88 млн. фунтов — на 20 млн. фунтов меньше, чем год назад.



20-летний Санчо не так ярко проводит этот сезон, как предыдущий, однако на руку "Боруссии" будет, если Джейдон ярко себя проявит на Чемпионате Европы со сборной Англии.