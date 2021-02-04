22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча четверга

В четверг, 4 февраля, поединком "Тоттенхэма" и "Челси" завершится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ТОТТЕНХЭМ — ЧЕЛСИ 23:00 Онлайн-трансляция



Это будет пока что самое серьезное испытание для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля, которому на новом месте работы довелось столкнуться лишь с беззубыми "Бернли" и "Вулверхэмптоном". "Тоттенхэм" без травмированного Харри Кейна тоже может быть беззубым, как показало поражение от "Брайтона" на выходных, однако Жозе Моуриньо надеется, что злость от последних результатов компенсирует потерю лучшего бомбардира.



Над "шпорами" нависла угроза проиграть третий матч Премьер-Лиги подряд, чего не случалось с ноября 2012. "Синие" потерпели четыре поражения в пяти последних выездных поединках чемпионата — как и в 16 предыдущих. "Челси" ни разу не уступил в четырех последних встречах с "Тоттенхэмом" в Премьер-Лиге, трижды сохранив свои ворота на замке.



Упомянутый Кейн может вернуться к выступлениям за "Тоттенхэм на следующей неделе. Также отсутствуют в данный момент Серхио Регилон, Джовани Ло Чельсо и Деле Алли.



Вингер "Челси" Хаким Зийеш получил отдых против "Бернли", но теперь снова готов играть. Курт Зума и Кай Хаверц под вопросом.