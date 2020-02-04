Моуриньо: "Тренировать "Челси" — это не очень сложно"
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что для завоевания трофеев с "Челси" от наставника команды не требуется нечто экстраординарное.
На прошлой неделе владелец "Челси" Роман Абрамович, ранее дважды увольнявший Моуриньо, отказался от услуг Фрэнка Лэмпарда и пригласил на тренерский мостик Томаса Тухеля.
Моуриньо чувствует, что на "Стэмфорд Бридж" для Тухеля созданы все условия, чтобы достичь успеха.
"Я не думаю, что тренировать "Челси" — это очень сложно, потому что я трижды становился там чемпионом, Анчелотти становился чемпионом, Антонио Конте становился чемпионом. Это не может быть очень сложно, потому что многие из нас выигрывали трофеи там".
"Считаю, "Челси" всегда обладал отличным подбором игроков, а хорошие тренеры всегда рады работать в таких клубах с игроками, которые дают тебе очень хорошую возможность добиваться успеха и выиграть трофеи".
"Я понимаю ваш вопрос — конечно, тренеру нужно время и нужна стабильность. Когда у тебя есть ощущение стабильности, это очень хорошо".
"Я не говорю, что стабильность помогает тебе крепче спать. Стабильность позволяет тебе мыслить по-другому — ты думаешь не только о сегодняшнем днем, но также о завтрашнем дне и о будущем".
"Так это устроено. Но это клуб мистера Абрамовича, и вы должны понимать, что он волен поступать по-своему".
"Что касается меня, то я провел там два отдельных периода и в оба становился чемпионом. Я очень рад, что поработал там и получил эту возможность", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
04.02.2021 11:00
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Последние комментарии:
Заранее соломку стелит.
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Моуринью из тех кусачих мелких псин..которые лают и лают не переставая. Без таких апл не интересен. В любом соревновании должен присутствовать гавнюк типа него и клоппа, а так же нытики типа сульшера, пепа..терпил лжэмпарда..благо что они всего добились в жизни. Им можно себя вести как они этого сами пожелают...в отличии местных ебланов
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Обоссал Ломбарда
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тренировать не сложно, даже я мог бы тренировать. а выигрывать трофеи сложнее, я бы не смог
а маур смог, и карло, и конте
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Моруньо это твоя злая соседка для гг и гп
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