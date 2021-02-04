Робертсон: "Ливерпуль" не в гонке"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что его команда больше не участвует в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Проиграв накануне "Брайтону" со счетом 0:1, "Ливерпуль" оформил второе подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, тогда как "Манчестер Сити" в этот же вечер одержал восьмую кряду победу в чемпионате.



Теперь "красные" находятся уже в семи очках позади "горожан", которые имеют матч в запасе и которые приедут на "Энфилд" в воскресенье. Робертсон чувствует, что в такой ситуации рассуждать о защите титула было бы неуместно.



"Все мы испытываем огромное разочарование. Нужно отдать должное "Брайтону" — он создавали моменты, прессинговали нас, делая все, что хотели делать мы. Когда ты не проявляешь себя, ты не добиваешься результата".



"К каждому матчу мы готовимся по-разному. Просто сегодня у нас не пошла игра. Нам нужно найти способ добиваться результата, особенно дома. Мы должны поработать на тренировках".



"Когда играешь против "Манчестер Сити", это всегда большой матч. Прямо сейчас мы не в гонке. Мы в семи очках позади них, и у них есть мат в запасе".



"Уверен, они сказали бы то же самое, если бы находились в 10 очках позади. Нам снова нужно стать тем "Ливерпулем", которым нас знает каждый. У нас по-прежнему хорошая команда. Мы не стали плохой командой за один вечер", — сообщил Робертсон BT Sport.