Мане может вернуться к матчу против "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что нападающий Садио Мане вернется к воскресному матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Из-за мышечной травмы Мане пропустил победу 1:3 над "Вест Хэмом" в минувшее воскресенье и поражение 0:1 от "Брайтона" накануне вечером.



Второй раз подряд проиграв дома, "Ливерпуль" оказался уже в семи очках позади лидирующего "Сити", который вдобавок имеет матч в запасе. Поэтому Клоппу совсем не помешало бы подкрепление к уикенду, но если Мане имеет шансы вернуться, то Диогу Жота точно останется в лазарете.



"Насчет Садио мы еще посмотрим. Он может вернуться к уикенду, но я точно не знаю. Он не тренировался с командой сегодня. Мы посмотрим".



"Диогу в паре, двух, трех, четырех неделях от возвращения в строй — я не знаю точно", — цитирует Клоппа Goal.



Против "Брайтона" "красные" также недосчитались своего основного голкипера Алиссона, который, как и Мане, может вернуться к битве с "Сити".



"Али приболел — слава Богу, это не COVID. Ничего серьезного, но у него не было шансов. Он проснулся этим утром в плохом самочувствии, и мы не смогли его задействовать", — поведал Клопп BT Sport.