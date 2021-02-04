Тухель обещает доверять молодежи "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пообещал, что будет смело доверять молодым игрокам.

За полтора сезона работы Фрэнка Лэмпарда на "Стэмфорд Бридж" в состав первой команды пробились такие игроки, как Мейсон Маунт, Тэмми Абрахэм и Рис Джеймс.



Однако Тухель не планирует отказываться от воспитанников академии в пользу более опытных игроков. Томас доволен, какая молодая поросль ему досталась от предшественника.



"С этими парнями, что здесь есть, приятно работать, потому что прежде всего они обладают мастерством, а также физическими данным, чтобы играть в Премьер-Лиге".



"Я знаю, насколько сложно выступать за "Челси" и сражаться за трофеи, однако таков наш вызов, и я очень доволен, что молодежь "Челси" откликнулась на этот вызов, потому что это определенным образом влияет на твой характер и настрой".



"Очень важно, чтобы мы полагалась на них и доверяли им, не путая отсутствие опыта с недостатком мастерства. Они получат каждый шанс оставить свой след здесь".



"Однако мы должны понимать, что в конце концов все зависит от качества игры и приносимой пользы. Подарков никто не дождется", — цитирует Тухеля Sky Sports.