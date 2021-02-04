Гвардиола опасался, что "Сити" даже не попадет в Лигу Европы

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что еще недавно думал лишь о том, чтобы попасть хотя бы в Лигу Европы.

Уверенно обыграв "Бернли" со счетом 0:2 в среду вечером, "Сити" оформил свою девятую победу кряду в Премьер-Лиге и укрепил свое лидерство в турнирной таблице.



Однако Гвардиола не предается эйфории из-за последних результатов и не оглядывается на конкурентов, потому что еще недавно "горожане" находились в нижней половине таблицы.



"Мы должны делать свою работу. Было бы большой ошибкой думать о других командах. Когда мы занимали 12-ю позицию, то думали: "Нужно забыть о чемпионстве — давайте посмотрим, удастся ли нам квалифицироваться в Лигу Европы на будущий сезон".



"Пока что мы наслаждаемся этой победой, но завтра мы начнем думать о следующем матче. Мы выиграли шесть матчей подряд против команд из низов таблицы, и люди говорят, что титул нам гарантирован, но мы знаем, как тяжело нам пришлось против многих из этих клубов".



"Мы должны стараться изо всех сил — впереди очередная тяжелая группа матчей против различных команд, играющих в различных стилях", — цитирует Гвардиолу BBC.