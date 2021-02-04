"Ливерпуль" проиграл второй подряд домашний матч
"Ливерпуль" потерпел второе подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" уступив и "Брайтону" с тем же счетом — 0:1.
Из-за болезни "красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, вместо которого вышел Кувин Келлехер. Роберто Фирмино заменил Дивока Ориги.
В стартовом составе "чаек" произошло два изменения. Дэн Берн появился вместо Йоэла Велтмана, а Стивен Альсате — вместо Алексиса Макаллистера.
В первом тайме "Ливерпуль" владел осязаемым территориальным преимуществом, однако темп игры был невысок, а моменты возникали редко. Лишь Мохамед Салах отметился неточным ударом из хорошей позиции. На противоположном конце поля Дэн Берн ответил своим промахом.
С началом второго тайма хозяев активизировались, однако гости без проблем выдержали это давление, а на 56-й минуте взяли и открыли счет. После заброса в штрафную Берн сделал скидку головой под удар Альсате, который опередил Натаниэля Филлипса и своего одноклубника Леандро Троссарда — 0:1.
"Красные" помчались отыгрываться, однако, кроме навала, ничего не могли предложить и вдобавок регулярно теряли мяч проваливались в обороне.
В концовке матча "Ливерпуль" был как выжатый лимон, и даже замены не помогли хозяевам спасти матч. Скорее, они пропустили бы еще, чем отыгрались.
"Ливерпуль" совершил незапланированную потерю очков, отпустив "Манчестер Сити" уже на семь баллов при одном матче в запасе у своего конкурента. В ближайшее воскресенье "красные" как раз сыграют против "горожан", и их устроит только победа.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
04.02.2021 01:10
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Последние комментарии:
Какой же будет эпик, если именно челсийские короли по итогам вышвырнут картонку из четверки, параллельно накормив колбасных своей спущенкой
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Возможно, именно отсутствие Лингарда будет стоить манкам чемпика в этом году. Вот где действительно проеб.
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Помню на днях один колбасник писал что 2 топовых немецких тренера перебор для АПЛ, похоже Клоп тоже начинает это осознавать, и в скоро сье6ет в Реал, пока на него ещё есть спрос)
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ахахаахххххххахахахаххххххххххххххахахахахахахахахаахахаахахах
освобождайте место в четверке королям лондона))
(ответить)
Ахахахахах
Клопп гений, кто ещё в 2021 покупает топарей за 500к.(с)
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Все что нужно знать находится где-то между моментом где Клопп не начал плыть и моментом где Клопп закончил плыть. Таково мнение сурового эксперта из Манчестера.
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03.02.2021 11:02 # удалить
thegodfather
брайтон присунет колбаске похлеще , чем петухашарам. Колбаски от такого секаса на фапле неделями появляться не будут. Скриньте
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Источник: http://fapl.ru/posts/83854/?c=1
(ответить)
Получается в среду было 5 выездных побед из 5
(ответить)
Следующая гегемонская команда-династия намечается к 2050
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04.02.2021 01:15 #
mancityman
1 Манчестер Сити 21 47
Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1#c7295759
картонные чемпиены на страпоне! Пожизненно!!!
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Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1
Конченый долбойоб. Сам себя обосал
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Чет не видно самых упоротых колбасных дибилов, сосаку и суперперец)) шо с епалом, твари?)))
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Адекватных скаузеров - с традиционной победой!
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С победой.
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Весь мир- футбол, и люди в нем либо Лингарды, либо портовый мусор.
(ответить)
04.02.2021 01:18 #
faridmyu90
Клопп поплил все что нужна знат
Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1
(ответить)
Тру фаны ЛФК, этот сезон все силы только в топ4, на большее с этим составом и скамейкой надеяться нельзя. Нет смысла расстраиваться изза каждой херовой игры. То, что мы ближе к верхушке, чем середине, уже нормас. Нефтедоллары уже не отдадут 1 место. Все силы в зону ЛЧ. Думаю Клопп сам это уже понял.
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Лузерхуй манит моего пса безвиза
Что бы оно вышло из будки
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что-то недолго гегемония продлилась. обидно даже. и за Ливерпуль, и за лигу
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ЛИНГАРД!!!
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АХАХАХАХА гегемония по колбасному))))
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