"Ливерпуль" проиграл второй подряд домашний матч

"Ливерпуль" потерпел второе подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" уступив и "Брайтону" с тем же счетом — 0:1.

Из-за болезни "красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, вместо которого вышел Кувин Келлехер. Роберто Фирмино заменил Дивока Ориги.



В стартовом составе "чаек" произошло два изменения. Дэн Берн появился вместо Йоэла Велтмана, а Стивен Альсате — вместо Алексиса Макаллистера.



В первом тайме "Ливерпуль" владел осязаемым территориальным преимуществом, однако темп игры был невысок, а моменты возникали редко. Лишь Мохамед Салах отметился неточным ударом из хорошей позиции. На противоположном конце поля Дэн Берн ответил своим промахом.



С началом второго тайма хозяев активизировались, однако гости без проблем выдержали это давление, а на 56-й минуте взяли и открыли счет. После заброса в штрафную Берн сделал скидку головой под удар Альсате, который опередил Натаниэля Филлипса и своего одноклубника Леандро Троссарда — 0:1.



"Красные" помчались отыгрываться, однако, кроме навала, ничего не могли предложить и вдобавок регулярно теряли мяч проваливались в обороне.



В концовке матча "Ливерпуль" был как выжатый лимон, и даже замены не помогли хозяевам спасти матч. Скорее, они пропустили бы еще, чем отыгрались.



"Ливерпуль" совершил незапланированную потерю очков, отпустив "Манчестер Сити" уже на семь баллов при одном матче в запасе у своего конкурента. В ближайшее воскресенье "красные" как раз сыграют против "горожан", и их устроит только победа.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче