"Ливерпуль" проиграл второй подряд домашний матч

Брайтон "Ливерпуль" потерпел второе подряд домашнее поражение в Премьер-Лиге, вслед за "Бернли" уступив и "Брайтону" с тем же счетом — 0:1.

Из-за болезни "красные" недосчитались своего первого номера Алиссона, вместо которого вышел Кувин Келлехер. Роберто Фирмино заменил Дивока Ориги.

В стартовом составе "чаек" произошло два изменения. Дэн Берн появился вместо Йоэла Велтмана, а Стивен Альсате — вместо Алексиса Макаллистера.

В первом тайме "Ливерпуль" владел осязаемым территориальным преимуществом, однако темп игры был невысок, а моменты возникали редко. Лишь Мохамед Салах отметился неточным ударом из хорошей позиции. На противоположном конце поля Дэн Берн ответил своим промахом.

С началом второго тайма хозяев активизировались, однако гости без проблем выдержали это давление, а на 56-й минуте взяли и открыли счет. После заброса в штрафную Берн сделал скидку головой под удар Альсате, который опередил Натаниэля Филлипса и своего одноклубника Леандро Троссарда — 0:1.

"Красные" помчались отыгрываться, однако, кроме навала, ничего не могли предложить и вдобавок регулярно теряли мяч проваливались в обороне.

В концовке матча "Ливерпуль" был как выжатый лимон, и даже замены не помогли хозяевам спасти матч. Скорее, они пропустили бы еще, чем отыгрались.

"Ливерпуль" совершил незапланированную потерю очков, отпустив "Манчестер Сити" уже на семь баллов при одном матче в запасе у своего конкурента. В ближайшее воскресенье "красные" как раз сыграют против "горожан", и их устроит только победа.

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.02.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. division 04.02.2021 02:27 # division
    Какой же будет эпик, если именно челсийские короли по итогам вышвырнут картонку из четверки, параллельно накормив колбасных своей спущенкой

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  2. m-ballack 04.02.2021 02:24 # m-ballack
    Возможно, именно отсутствие Лингарда будет стоить манкам чемпика в этом году. Вот где действительно проеб.

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  3. cristean2 04.02.2021 02:19 # cristean2
    Помню на днях один колбасник писал что 2 топовых немецких тренера перебор для АПЛ, похоже Клоп тоже начинает это осознавать, и в скоро сье6ет в Реал, пока на него ещё есть спрос)

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  4. mafia 04.02.2021 02:18 # mafia
    ахахаахххххххахахахаххххххххххххххахахахахахахахахаахахаахахах
    освобождайте место в четверке королям лондона))

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  5. cristean2 04.02.2021 02:12 # cristean2
    Ахахахахах

    Клопп гений, кто ещё в 2021 покупает топарей за 500к.(с)

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  6. billy-bones 04.02.2021 02:04 # billy-bones
    Все что нужно знать находится где-то между моментом где Клопп не начал плыть и моментом где Клопп закончил плыть. Таково мнение сурового эксперта из Манчестера.

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  7. thegodfather 04.02.2021 01:56 # thegodfather
    03.02.2021 11:02 # удалить
    thegodfather

    брайтон присунет колбаске похлеще , чем петухашарам. Колбаски от такого секаса на фапле неделями появляться не будут. Скриньте
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    Источник: http://fapl.ru/posts/83854/?c=1

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  8. ilovemanutd 04.02.2021 01:55 # ilovemanutd
    Получается в среду было 5 выездных побед из 5

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  9. skydreams 04.02.2021 01:46 # skydreams
    Следующая гегемонская команда-династия намечается к 2050

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  10. mototroller 04.02.2021 01:39 # mototroller
    04.02.2021 01:15 #
    mancityman

    1 Манчестер Сити 21 47

    Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1#c7295759
    картонные чемпиены на страпоне! Пожизненно!!!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1
    Конченый долбойоб. Сам себя обосал

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  11. bezviz 04.02.2021 01:38 # bezviz
    Чет не видно самых упоротых колбасных дибилов, сосаку и суперперец)) шо с епалом, твари?)))

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  12. master-fakaster 04.02.2021 01:31 # master-fakaster
    Адекватных скаузеров - с традиционной победой!

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  13. nemovista 04.02.2021 01:31 # nemovista
    С победой.

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  14. redman31 04.02.2021 01:30 # redman31
    Весь мир- футбол, и люди в нем либо Лингарды, либо портовый мусор.

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  15. liverpo0ol 04.02.2021 01:25 # liverpo0ol
    04.02.2021 01:18 #
    faridmyu90

    Клопп поплил все что нужна знат

    Источник: http://fapl.ru/posts/83868/?c=1

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  16. gucuneinan 04.02.2021 01:24 # gucuneinan
    Тру фаны ЛФК, этот сезон все силы только в топ4, на большее с этим составом и скамейкой надеяться нельзя. Нет смысла расстраиваться изза каждой херовой игры. То, что мы ближе к верхушке, чем середине, уже нормас. Нефтедоллары уже не отдадут 1 место. Все силы в зону ЛЧ. Думаю Клопп сам это уже понял.

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  17. v-0987654321 04.02.2021 01:21 # v-0987654321
    Лузерхуй манит моего пса безвиза
    Что бы оно вышло из будкиПользователь получил предупреждение

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  18. wolfsmensch 04.02.2021 01:20 # wolfsmensch
    что-то недолго гегемония продлилась. обидно даже. и за Ливерпуль, и за лигу

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  19. kler 04.02.2021 01:18 # kler
    ЛИНГАРД!!!

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  20. bezviz 04.02.2021 01:18 # bezviz
    АХАХАХАХА гегемония по колбасному))))

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