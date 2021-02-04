Вудгейт возглавил "Борнмут" на временной основе

Экс-защитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Джонатан Вудгейт был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера "Борнмута".

Не выиграв ни одного из пяти последних матчей и откатившись на шестое место в Чемпионшипе, в среду "Борнмут" объявил о расставании с Джейсоном Тиндаллом.



Тиндалл провел на своем посту только полгода, прошлым летом приняв "вишенок" из рук Эдди Хау, который не смог предотвратить вылет клуба из Премьер-Лиги.



Если верить слухам, в случае провала 41-летнего Вудгейта, чей тренерский опыт ограничивается периодом в "Мидлсбро", "Борнмут" может обратиться к бывшим партнерам Джонатана по сборной Англии в лице Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри.



Добавим, Лэмпард лишь на прошлой неделе был уволен из "Челси", а Терри с момента окончания игровой карьеры продолжает трудиться ассистентом Дина Смита в "Астон Вилле".