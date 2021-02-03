"Сити" одержал девятую побед подряд в Премьер-Лиге

"Манчестер Сити" одержал свою девятую победу подряд в Премьер-Лиге или 13-ю подряд с учетом всех соревнований, легко переиграв "Бернли" со счетом 0:2.

Относительно поражения от "Челси" в стартовый состав "бордовых" вернулись Йоханн Берг Гудмудссон и Джей Родригес, заменив Робби Брэйди и Криса Вуда.



У "горожан" сменилась половина полевых игроков после победы над "Шеффилд Юнайтед". Освежили состав команды Джон Стоунс, Жоау Канселу, Родри, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг.



Гостям не составило труда открыть счет. Уже на третьей минуте Бернарду Силва нанес удар с острого угла, а голкипер Ник Поуп отразил мяч прямо на голову Габриэля Жезуса — 0:1.



В дальнейшем "Сити" безраздельно владел мячом и территорией, но моменты создавал достаточно туго. "Бернли" и вовсе был беззуб, не считая удара Матея Выдры из офсайда.



Тем не менее, на второй гол до перерыва "горожане" наиграли. На 38-й минуте Илкай Гюндоган с правого края штрафной сделал пас-конфетку в центр вратарской, где Стерлингу лишь оставалось подставить ногу — 0:2.



Второй тайм гости начали достаточно бодро. Стерлинг вышел один на один с Поупом, но тот ногой отразил удар своего партнера по сборной Англии. А Махрез даже поразил ворота, но гол был отменен системой VAR из-за офсайда.



Вскоре этот порыв угас, и заключительные полчаса матча прошли совершенно безмятежно. Голкипер "горожан" Эдерсон не совершил ни одного сейва, но заработал желтую карточку за фол за пределами своей штрафной.



"Сити" оформил очередную победу и сделал это очень легко. "Бернли" же в очередной раз предстал плюшевой командой, столкнувшись с представителем "большой шестерки".



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче