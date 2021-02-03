Сульшер рассказал о беседе с Дином перед победой 9:0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что провел беседу с рефери Майком Дином перед победой 9:0 над "Саутгемптоном".

Накануне вечером Дин сыграл ключевую роль в том, что "Юнайтед" победил с таким крупным счетом. Уже на второй минуте Майк удалил Александра Янкевица, затем отменил гол Че Адамса, а в концовке поставил в ворота "Саутгемптона" пенальти и показал красную карточку Яну Беднареку.



Удаление Беднарека очень напоминало ситуацию, случившуюся тремя часами ранее с защитником "Арсенала" Давидом Луисом в матче против "Вулверхэмптона" — "канониры", как и "святые", подверглись двойному наказанию, лишившись одного игрока и получив пенальти в свои ворота.



Как раз удаление Луиса Сульшер и обсудил с Дином в дружеской беседе, совершенно не ожидая повторения этой ситуации в своем матче.



"Это достаточно забавно, потому что я поговорил с рефери перед матчем. Я спросил их, что они думают насчет удаления Давида Луиса, потому что лично я не думаю, что он заслуживал удаления. Беднарек удаления точно не заслуживал".



"Нужно обратить внимание на правило, которое регулирует это. Сейчас, в соответствии с буквой закона, тебе положена красная карточка, если ты фолишь в явной голевой ситуации и не добираешься до мяча".



"Контакт между игроками был, но это не тянуло на красную карточку. Думаю, каждый в футболе согласится с этим", — цитирует Сульшера Daily Mirror.