Тренер сборной Алжира: "Махрез несчастен в "Сити"

Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади заявил, что вингер Рияд Махрез не чувствует себя счастливым в "Манчестер Сити".

После своего перехода из "Лестера" за 60 миллионов фунтов летом 2018 Махрез провел 119 матчей за "Сити" с учетом всех соревнований, выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Однако в этом сезоне Рияду стало сложнее попадать в стартовый состав "горожан". 29-летний алжирец выходил с первых минут только на половину из 20 первых матчей в Премьер-Лиге, и такая ситуация его печалит.



"Махрез не чувствует себя счастливым в Манчестере, потому что он играет недостаточно часто. Он боец, который хочет играть все матчи своей команды".



"Я не могу просить его уйти из своего клуба, чтобы играть больше. Я не его агент, но важнее всего для него сохранять форму и быть готовым к следующим матчам национальной команды".



"Он наш капитан. Я понимаю опасения фанатов, но я думаю, он способен изменить свою ситуацию. Я верю в него", — сообщил Бельмади DZ Foot.