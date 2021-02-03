Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп думает, что "Челси" не попадет в топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

На днях издание Daily Mail сообщило, что главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет продлить свой 18-месячный контракт, если обеспечит клубу путевку в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона и следующего.



Однако Рэднапп считает, что "синие" не смогут опередить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", не говоря уже о "Манчестер Сити" и "Ливерпуле".



"Титул достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю". Я бы назвал "Манчестер Сити" фаворитом. Изначально я склонялся к "Ливерпулю", но теперь, наверное, поставил бы на "Манчестер Сити".



"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разыграют титул, а дальше будут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".



"Мне нравится "Лестер", Брендан Роджерс великолепно трудится там. Эта команда способна ворваться в топ-4, а "Челси" обладает хорошими игроками, но я остановлюсь на "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме" как на третьей и четвертой командах", — сообщил Рэднапп Sky Sports.