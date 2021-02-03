Рэднапп думает, что "Челси" не попадет в топ-4

Харри Рэднапп Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп думает, что "Челси" не попадет в топ-4 по итогам этого сезона Премьер-Лиги.

На днях издание Daily Mail сообщило, что главный тренер "Челси" Томас Тухель сможет продлить свой 18-месячный контракт, если обеспечит клубу путевку в Лигу Чемпионов по итогам этого сезона и следующего.

Однако Рэднапп считает, что "синие" не смогут опередить "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", не говоря уже о "Манчестер Сити" и "Ливерпуле".

"Титул достанется "Манчестер Сити" или "Ливерпулю". Я бы назвал "Манчестер Сити" фаворитом. Изначально я склонялся к "Ливерпулю", но теперь, наверное, поставил бы на "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" разыграют титул, а дальше будут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм".

"Мне нравится "Лестер", Брендан Роджерс великолепно трудится там. Эта команда способна ворваться в топ-4, а "Челси" обладает хорошими игроками, но я остановлюсь на "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме" как на третьей и четвертой командах", — сообщил Рэднапп Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, Рэднапп

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 20:00

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  1. sisyazavr 03.02.2021 20:31 # sisyazavr
    Обыграть Моуриньо будет приятно для Тухлого

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  2. sisyazavr 03.02.2021 20:24 # sisyazavr
    Хорошо выглядит

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  3. liverbro 03.02.2021 20:20 # liverbro
    Слишком рано делать выводы

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  4. scauzer11 03.02.2021 20:15 # scauzer11
    так всё таки чорли или тухельси?

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  5. abracadabra55 03.02.2021 20:09 # abracadabra55
    АААХХААХХааа, да тут у всех синих хуеглотов сейчас пердаки разорвутся.
    Батя Рэднапп шарит.

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