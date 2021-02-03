Моуриньо даст еще один шанс Алли

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Деле Алли сможет все начать с чистого листа.

На исходе зимнего трансферного окна "Тоттенхэм" заблокировал переход Алли в ПСЖ, несмотря на то, что в этом сезоне Деле отметился лишь шестью появлениями в старте с учетом всех соревнований.



После закрытия окна Моуриньо провел беседу с Алли, который в данный момент отсутствует с небольшой травмой, и теперь готов дать еще один шанс 24-летнему англичанину.



"Я хорошо поговорил с ним вчера. Мы обсудили, что ему нужно сделать, чтобы стать основным игроком здесь. Я бы сказал, что мы поняли друг друга".



"Это важный период сезона для команды и для него. Мы нуждаемся в нем, мы нуждаемся в Деле Алли, который хорошо играет. Мы просто ждем, когда он вернется в свое нормальное состояние, вернется к тренировкам с командой".



"Нам нужно, чтобы он вернулся, и я четко объяснил это ему. Хороший разговор не творит чудес, не помещает игрока в хорошую форму, но я уверен, что этот разговор, возможно, придаст ему мотивации, чтобы вернуться как можно скорее".



"Очень скоро мы играем в Лиге Европы, мы проводим по паре матчей в Премьер-Лиге каждую неделю. У нас есть Кубок Англии, хотя к ближайшему матчу там он, думаю, не будет готов. Также нам играть финал (Кубка Лиги) в апреле, и нам нужно, чтобы Деле вернулся и был хорош. Убежден, когда он выздоровеет, у него будет правильный настрой", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе сообщил, что нападающий Харри Кейн, повредивший обе лодыжки в матче с "Ливерпулем", может вернуться на футбольное поле уже на следующей неделе.