"Арсенал" обновил заявку на Лигу Европы

"Арсенал" обновил свою заявку на плей-офф Лиги Европы, исключив из списка голкипера Алекса Рунарссона.

Напомним, Рунарссон защищал ворота "канониров" в четырех из шести матчей на групповом этапе Лиги Европы. Но если здесь 25-летний исландец играл более-менее сносно ввиду низкого уровня соперников, то в прочих соревнованиях, подменяя Бернда Лено, разочаровал главного тренера Микеля Артету.



В зимнее трансферное окно "Арсенал" взял в аренду Мэта Райана у "Брайтона", и именно 28-летний австралиец занял место Рунарссона в заявке лондонского клуба.



Также "канониры" дозаявили на плей-офф арендованного у "Реала" Мартина Эдегора и нападающего Габриэля Мартинелли, которые заняли места покинувших "Эмирейтс" Сеада Колашинаца и Шкодрана Мустафи.



Добавим, что "Арсенал" уверенно выиграл свою группу Лиги Европы и в 1/16 встретится с "Бенфикой", причем это противостояние может быть сыграно в один матч на нейтральном поле из-за пандемии коронавируса.