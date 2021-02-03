"Арсенал" обновил заявку на Лигу Европы
"Арсенал" обновил свою заявку на плей-офф Лиги Европы, исключив из списка голкипера Алекса Рунарссона.
Напомним, Рунарссон защищал ворота "канониров" в четырех из шести матчей на групповом этапе Лиги Европы. Но если здесь 25-летний исландец играл более-менее сносно ввиду низкого уровня соперников, то в прочих соревнованиях, подменяя Бернда Лено, разочаровал главного тренера Микеля Артету.
В зимнее трансферное окно "Арсенал" взял в аренду Мэта Райана у "Брайтона", и именно 28-летний австралиец занял место Рунарссона в заявке лондонского клуба.
Также "канониры" дозаявили на плей-офф арендованного у "Реала" Мартина Эдегора и нападающего Габриэля Мартинелли, которые заняли места покинувших "Эмирейтс" Сеада Колашинаца и Шкодрана Мустафи.
Добавим, что "Арсенал" уверенно выиграл свою группу Лиги Европы и в 1/16 встретится с "Бенфикой", причем это противостояние может быть сыграно в один матч на нейтральном поле из-за пандемии коронавируса.
03.02.2021 18:00
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