"Саутгемптон" попросит больше не назначать Дина и Мейсона на свои матчи

Майк Дин "Саутгемптон" попросит судейский корпус больше никогда не назначать Майка Дина и Ли Мейсона на свои матчи в качестве рефери.

Накануне вечером "святые" потерпели унизительное поражение 9:0 в гостях у "Манчестер Юнайтед", уже на второй минуте матча оставшись вдесятером.

Но если особых претензий к Дину по эпизоду с красной карточкой Александру Янкевицу быть не может, то во втором тайме Майк по-настоящему разозлил клуб с "Сент-Мэри".

На исходе матча Дин, напомним, также удалил Яна Беднарека за фол последней надежды, а дополнительно назначил пенальти в ворота "Саутгемптона". Майк обратился к VAR и лично сходил к монитору, но его решения все равно выглядят крайне спорными.

Помимо этого, когда счет был только 4:0, Дин отменил гол нападающего "святых" Че Адамса, обнаружив миллиметровый офсайд.

Такж "Саутгемптон" больше не хочет видеть Мейсона, который обслуживал проигранный командой Ральфа Хазенхюттля матч против "Астон Виллы" в минувшую субботу (0:1). Ли не дал "святым" пенальти в начале поединка и отменил гол Данни Ингса в компенсированное время из-за спорного офсайда.

По информации Daily Mail, "Саутгемптон" проведет переговоры с организацией Майка Райли, чтобы впредь Дин и Мейсон держались в стороне от матчей "святых" в связи с подозрениями на неприязнь этих арбитров к клубу.


Метки Дин, Мейсон, рефери, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 17:00

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  1. toledo 03.02.2021 17:33 # toledo
    Дин блатной пиздец. Сколько лет делает полную хуйню и хоть бы хны.

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  2. scauzer11 03.02.2021 17:26 # scauzer11
    а что так можно было чтоли???

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  3. liverfun 03.02.2021 17:11 # liverfun
    чет в матчах маню через тур скандалы судейские, а сульшер еще чет возникает, надо и совесть иметь

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  4. rah 03.02.2021 17:06 # rah
    ну и на наши тогда тоже, выкидывайте их из лиги

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