"Саутгемптон" попросит больше не назначать Дина и Мейсона на свои матчи

"Саутгемптон" попросит судейский корпус больше никогда не назначать Майка Дина и Ли Мейсона на свои матчи в качестве рефери.

Накануне вечером "святые" потерпели унизительное поражение 9:0 в гостях у "Манчестер Юнайтед", уже на второй минуте матча оставшись вдесятером.



Но если особых претензий к Дину по эпизоду с красной карточкой Александру Янкевицу быть не может, то во втором тайме Майк по-настоящему разозлил клуб с "Сент-Мэри".



На исходе матча Дин, напомним, также удалил Яна Беднарека за фол последней надежды, а дополнительно назначил пенальти в ворота "Саутгемптона". Майк обратился к VAR и лично сходил к монитору, но его решения все равно выглядят крайне спорными.



Помимо этого, когда счет был только 4:0, Дин отменил гол нападающего "святых" Че Адамса, обнаружив миллиметровый офсайд.



Такж "Саутгемптон" больше не хочет видеть Мейсона, который обслуживал проигранный командой Ральфа Хазенхюттля матч против "Астон Виллы" в минувшую субботу (0:1). Ли не дал "святым" пенальти в начале поединка и отменил гол Данни Ингса в компенсированное время из-за спорного офсайда.



По информации Daily Mail, "Саутгемптон" проведет переговоры с организацией Майка Райли, чтобы впредь Дин и Мейсон держались в стороне от матчей "святых" в связи с подозрениями на неприязнь этих арбитров к клубу.