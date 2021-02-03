Роджерс собирается купить нападающего летом

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что его клуб собирается купить нападающего в летнее трансферное окно.

В свои 34 года Джейми Варди остается ключевой фигурой в "Лестере", наколотив 11 голов в своих 18 матчах этого сезона Премьер-Лиги.



Однако матчи против "Эвертона" и "Лидса" Варди пропустил из-за операции на грыже, и в них "лисы" набрали только одно очко. Такая зависимость команды от ветерана подталкивает Роджерса к решительным действиям.



"Когда Джейми здоров и играет, он по-прежнему является одним из лучших нападающих в лиге, но когда ты проводишь и планируешь проводить так много матчей, тебе нужно больше".



"У нас есть Келс (Келечи Ихеаначо), который замечательно поддерживает основного нападающего. Он играет не так много и, наверное, забивает не так много, как ему хотелось бы. Однако тебе как клубу всегда нужен план, как двигаться вперед, и это касается каждой позиции. Ты всегда должен планировать на будущее".



"Мы знаем возраст Джейми. Я по-прежнему уверен насчет его физической формы и способностей, но он не может все делать в одиночку. Мы осознаем это. Поэтому мы займемся этим в ближайшие месяцы с прицелом на летнее окно", — цитирует Роджерса The Independent.