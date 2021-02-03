Терри уверен, что Премьер-Лигу выиграет "Сити"

Легенда "Челси" Джон Терри уверен, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне выиграет "Манчестер Сити".

Выиграв все восемь последних матчей в Премьер-Лиге "Сити" прыгнул из нижней половины таблицы на самую вершину.



Впрочем, Терри, который ныне ассистирует Дину Смиту в "Астон Вилле", был уверен в "горожанах" еще до этого стремительного рывка. Джон считает, что в свой день команде Хосепа Гвардиолы просто нет равных.



"Я с самого начала говорю, что титул достанется "Манчестер Сити". Мы недавно играли против них, и у них такого рода команда, которая может победить любого в лиге, если захочет, как бы хорошо ты ни играл".



"Думаю, у них лучшая команда, лучший подбор игроков, и когда они этого хотят, они на голову выше всех остальных. Они демонстрируют это во время своей текущей серии".



"Когда играешь против них, то можешь убедиться, что они перемещаются невероятным образом, и ты толком не знаешь, как тебе быть".



"Такого рода матчи, как против них, лишь могут научить тебя перемещаться по полю и выкладываться друг за друга на поле. Они так усложняют жизнь своему сопернику".



"Поэтому я ставлю на них", — сообщил Терри.