Брат Погба предупредил "Юнайтед"

Поль Погба Брат Поля Погба дал понять, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" по-прежнему настроен уйти из клуба.

Напомним, в декабре агент Мино Райола подтвердил готовность Поля покинуть "Олд Траффорд", исключив продление истекающего в конце следующего сезона контракта.

С тех пор Погба удалось успокоить слухи насчет своего будущего благодаря отличной игре за "Юнайтед", а в прессе даже появились слухи, что "красные дьяволы" надеются переубедить Поля насчет ухода и заключить с ним новую сделку.

Однако Матиас Погба спешит развеять эти надежды — если "Юнайтед" не продаст Поля летом, то будет рисковать не получить ничего за игрока, который был куплен в свое время за 89 миллионов фунтов.

"Он счастлив. Он совершенствует свою игру".

"У него остается год по контракту. Я не знаю, останется ли он на этот год. Я не могу сказать прямо сейчас".

"Есть только одна вещь, которую я могу сказать: если "Юнайтед" хочет денег, они должны продать его сейчас. Иначе он уйдет бесплатно".

"Я ничего не слышал, чтобы он собирался продлить свой контракт", — сообщил Матиас El Chiringuito.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 03.02.2021 14:13 # vyrentz
    Сколько же мочи вылил на Юнайтед Погбец, уже в тоннах исчисляется объем

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  2. suddenly 03.02.2021 14:07 # suddenly
    Да пусть уходит. Он же не ключевой игрок, что бы за него бороться. Главное, что бы хорошими выступлениями цену набил и всё.

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