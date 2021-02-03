Брат Погба предупредил "Юнайтед"

Брат Поля Погба дал понять, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" по-прежнему настроен уйти из клуба.

Напомним, в декабре агент Мино Райола подтвердил готовность Поля покинуть "Олд Траффорд", исключив продление истекающего в конце следующего сезона контракта.



С тех пор Погба удалось успокоить слухи насчет своего будущего благодаря отличной игре за "Юнайтед", а в прессе даже появились слухи, что "красные дьяволы" надеются переубедить Поля насчет ухода и заключить с ним новую сделку.



Однако Матиас Погба спешит развеять эти надежды — если "Юнайтед" не продаст Поля летом, то будет рисковать не получить ничего за игрока, который был куплен в свое время за 89 миллионов фунтов.



"Он счастлив. Он совершенствует свою игру".



"У него остается год по контракту. Я не знаю, останется ли он на этот год. Я не могу сказать прямо сейчас".



"Есть только одна вещь, которую я могу сказать: если "Юнайтед" хочет денег, они должны продать его сейчас. Иначе он уйдет бесплатно".



"Я ничего не слышал, чтобы он собирался продлить свой контракт", — сообщил Матиас El Chiringuito.