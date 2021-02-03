Кабак: "С детства за "Ливерпуль"
Защитник Озан Кабак признался, что с детства поддерживает "Ливерпуль", а также рассказал о своих сильных сторонах и амбициях.
В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака у "Шальке-04" в аренду с опцией выкупа. Озану только 20 лет, но он уже имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов и за сборную Турции.
Кабак уверен, что он хорошо подходит для команды Юргена Клоппа, и надеется вырасти здесь в игрока топ-уровня.
"Ливерпуль" был моей детской мечтой. Поэтому я всегда хотел перейти в этот клуб, играть на этом удивительном стадионе и перед этими удивительными фанатами. Так что это мечта для меня, и теперь эта мечта исполнилась".
"Я постоянно смотрел Премьер-Лигу и, конечно, "Ливерпуль". Я бы сказал, что в последние пару лет они по-настоящему доминировали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Это удивительная команда, которую я бы даже мог назвать лучшей в мире. Поэтому я так рад оказаться здесь, я просто так рад".
"Себя я бы описал как физически сильного защитника, который любит играть с мячом. Я хорош в воздухе. Иногда я могу забить! Я стараюсь забивать голы время от времени. Так я думаю про себя".
"В первую очередь "Ливерпуль" играет в атакующий футбол и высоко прессингует. Иногда они оставляют свободное пространство позади, поэтому, думаю, центральные защитники "Ливерпуля" должны быть быстрыми, и я для этого гожусь. Кроме того, им нравится участвовать в розыгрыше мяча, поэтому ты должен хорошо играть ногами. Думаю, я очень хорошо подхожу "Ливерпулю".
"Моя цель — стать игроком топ-уровня. Мне нужно значительно прибавить. У меня есть талант, но я должен улучшить свою игру, чтобы проводить матчи здесь. Затем я хочу стать игроком топ-уровня, как другие здесь. Думаю, в этой команде много игроков топ-уровня, талантов топ-уровня, поэтому я хочу прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем и помогать команде", — сообщил Кабак официальному веб-сайту "Ливерпуля".
03.02.2021 13:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Мог бы и оригинальнее что-нибудь сказать
(ответить)
Такой молодой, а уже знает как правильно себя вести
(ответить)
С детства значит он был хуесосом!
(ответить)
Hadi Chelsea! Liverpool'u sikeyim!!!
Из его твиттера за 27.01.21г.
(ответить)
Думаю парень заиграет, правда нужно время, но на данном этапе все же Бен быстрее впишется, так как адаптирован уже под английский футбол.
(ответить)
Так, давайте по порядку:
1) Мне 30 и я болею за Ливерпуль с 2004 года (боролись за Топ 4, выходили в плейоффы ЛЧ) - вроде норм время для того, чтобы Ливерпуль мог понравиться.
2) Кабаку 20 лет и он болеет с детства за Ливерпуль, представим лет так с 8 до 14 (конец эры Бенитеса, пришел Ходжсон, говно трансферы, барахтались с 6 по 8 места, сама игра была худшей из всех топов) - что-то не особо верится, что он с детства за Ливерпуль.
(ответить)
Значит пидор с детства
(ответить)
вуаххааааа
(ответить)
Хорошее воспитание
(ответить)
«С детства за ...» типикал заскриптованные слова любого новичка в любом новом клубе
(ответить)
Короче, май нейм из озан, ай эм твенти йеарз олд...
(ответить)
Да ладно?) вот же удивил)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий