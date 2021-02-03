Кабак: "С детства за "Ливерпуль"

Озан Кабак Защитник Озан Кабак признался, что с детства поддерживает "Ливерпуль", а также рассказал о своих сильных сторонах и амбициях.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака у "Шальке-04" в аренду с опцией выкупа. Озану только 20 лет, но он уже имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов и за сборную Турции.

Кабак уверен, что он хорошо подходит для команды Юргена Клоппа, и надеется вырасти здесь в игрока топ-уровня.

"Ливерпуль" был моей детской мечтой. Поэтому я всегда хотел перейти в этот клуб, играть на этом удивительном стадионе и перед этими удивительными фанатами. Так что это мечта для меня, и теперь эта мечта исполнилась".

"Я постоянно смотрел Премьер-Лигу и, конечно, "Ливерпуль". Я бы сказал, что в последние пару лет они по-настоящему доминировали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Это удивительная команда, которую я бы даже мог назвать лучшей в мире. Поэтому я так рад оказаться здесь, я просто так рад".

"Себя я бы описал как физически сильного защитника, который любит играть с мячом. Я хорош в воздухе. Иногда я могу забить! Я стараюсь забивать голы время от времени. Так я думаю про себя".

"В первую очередь "Ливерпуль" играет в атакующий футбол и высоко прессингует. Иногда они оставляют свободное пространство позади, поэтому, думаю, центральные защитники "Ливерпуля" должны быть быстрыми, и я для этого гожусь. Кроме того, им нравится участвовать в розыгрыше мяча, поэтому ты должен хорошо играть ногами. Думаю, я очень хорошо подхожу "Ливерпулю".

"Моя цель — стать игроком топ-уровня. Мне нужно значительно прибавить. У меня есть талант, но я должен улучшить свою игру, чтобы проводить матчи здесь. Затем я хочу стать игроком топ-уровня, как другие здесь. Думаю, в этой команде много игроков топ-уровня, талантов топ-уровня, поэтому я хочу прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем и помогать команде", — сообщил Кабак официальному веб-сайту "Ливерпуля".


Метки Кабак, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 03.02.2021 14:28 # red-devil-4ever
    Мог бы и оригинальнее что-нибудь сказать

    (ответить)

  2. vyrentz 03.02.2021 14:12 # vyrentz
    Такой молодой, а уже знает как правильно себя вести

    (ответить)

  3. mancityman 03.02.2021 13:55 # mancityman
    С детства значит он был хуесосом!

    (ответить)

  4. intellect 03.02.2021 13:51 # intellect
    Hadi Chelsea! Liverpool'u sikeyim!!!
    Из его твиттера за 27.01.21г.

    (ответить)

  5. lovrentiy 03.02.2021 13:50 # lovrentiy
    Думаю парень заиграет, правда нужно время, но на данном этапе все же Бен быстрее впишется, так как адаптирован уже под английский футбол.

    (ответить)

  6. danik9 03.02.2021 13:33 # danik9
    Так, давайте по порядку:
    1) Мне 30 и я болею за Ливерпуль с 2004 года (боролись за Топ 4, выходили в плейоффы ЛЧ) - вроде норм время для того, чтобы Ливерпуль мог понравиться.
    2) Кабаку 20 лет и он болеет с детства за Ливерпуль, представим лет так с 8 до 14 (конец эры Бенитеса, пришел Ходжсон, говно трансферы, барахтались с 6 по 8 места, сама игра была худшей из всех топов) - что-то не особо верится, что он с детства за Ливерпуль.

    (ответить)

  7. liveforunited 03.02.2021 13:23 # liveforunited
    Значит пидор с детства

    (ответить)

  8. thegodfather 03.02.2021 13:16 # thegodfather
    вуаххааааа

    (ответить)

  9. shakur 03.02.2021 13:09 # shakur
    Хорошее воспитание

    (ответить)

  10. bangladesh 03.02.2021 13:07 # bangladesh
    «С детства за ...» типикал заскриптованные слова любого новичка в любом новом клубе

    (ответить)

  11. sausage 03.02.2021 13:06 # sausage
    Короче, май нейм из озан, ай эм твенти йеарз олд...

    (ответить)

  12. iceteam 03.02.2021 13:05 # iceteam
    Да ладно?) вот же удивил)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: