Кабак: "С детства за "Ливерпуль"

Защитник Озан Кабак признался, что с детства поддерживает "Ливерпуль", а также рассказал о своих сильных сторонах и амбициях.

В заключительный день зимнего трансферного окна "Ливерпуль" взял Кабака у "Шальке-04" в аренду с опцией выкупа. Озану только 20 лет, но он уже имеет опыт выступлений в Лиге Чемпионов и за сборную Турции.



Кабак уверен, что он хорошо подходит для команды Юргена Клоппа, и надеется вырасти здесь в игрока топ-уровня.



"Ливерпуль" был моей детской мечтой. Поэтому я всегда хотел перейти в этот клуб, играть на этом удивительном стадионе и перед этими удивительными фанатами. Так что это мечта для меня, и теперь эта мечта исполнилась".



"Я постоянно смотрел Премьер-Лигу и, конечно, "Ливерпуль". Я бы сказал, что в последние пару лет они по-настоящему доминировали в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. Это удивительная команда, которую я бы даже мог назвать лучшей в мире. Поэтому я так рад оказаться здесь, я просто так рад".



"Себя я бы описал как физически сильного защитника, который любит играть с мячом. Я хорош в воздухе. Иногда я могу забить! Я стараюсь забивать голы время от времени. Так я думаю про себя".



"В первую очередь "Ливерпуль" играет в атакующий футбол и высоко прессингует. Иногда они оставляют свободное пространство позади, поэтому, думаю, центральные защитники "Ливерпуля" должны быть быстрыми, и я для этого гожусь. Кроме того, им нравится участвовать в розыгрыше мяча, поэтому ты должен хорошо играть ногами. Думаю, я очень хорошо подхожу "Ливерпулю".



"Моя цель — стать игроком топ-уровня. Мне нужно значительно прибавить. У меня есть талант, но я должен улучшить свою игру, чтобы проводить матчи здесь. Затем я хочу стать игроком топ-уровня, как другие здесь. Думаю, в этой команде много игроков топ-уровня, талантов топ-уровня, поэтому я хочу прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем и помогать команде", — сообщил Кабак официальному веб-сайту "Ливерпуля".