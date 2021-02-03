Тухель хочет купить Упамекано и Зюле в "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель задумал привести сразу двух новых центральных защитников грядущим летом.

Приступив к работе на "Стэмфорд Бридж", Тухель обнаружил здесь своего бывшего подопечного по ПСЖ Тиаго Силву, однако бразильцу уже 36 лет, и играть в каждом матче он не в состоянии.



Также у Тухеля есть Антонио Рюдигер, Курт Зума и Андреас Кристенсен, однако им придется сильно постараться, чтобы завоевать доверие своего нового наставника.



Как утверждает немецкое Bild, пока что Тухель планирует полностью обновить центр обороны с помощью двух игроков из Бундеслиги.



В первую очередь Тухелю нужен Дайо Упамекано, двумя другими претендентами на которого являются "Ливерпуль" и "Бавария". Председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, к слову, уже подтвердил интерес "синих" к 22-летнему французу.



Также Тухель нацелен на Никласа Зюле, который выступает за "Баварию" после своего перехода из "Хоффенхайма" в 2017 году.



25-летний Зюле, на счету которого 29 матчей за сборную Германии, выиграл все возможные трофеи с "Баварией" и может быть открыт к новому вызову в своей карьере.