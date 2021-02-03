22-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей среды

В среду, 3 февраля, пятью поединками продолжится 22-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 21:00 Онлайн-трансляция



"Бернли" слегка разочаровал в минувший уикенд — даже не результатом, а своей беззубой игрой против "Челси". "Бордовые" могут похвастать только одной победой в 26 последних домашних матчах против команд "большой шестерки". А вот у "Манчестер Сити" все прекрасно — 12 побед подряд с учетом всех соревнований, что является клубным рекордом. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "Бернли" с общим счетом 28:1.



"Бернли" предстоит оценить состояние целого ряда игроков, включая Чарли Тэйлора, Джоша Браунхилла, Робби Брэйди, Криса Вуда и Эшли Барнса.



Нападающий "Сити" Серхио Агуэро восстанавливается от последствий коронавирусной болезни и пропустит еще несколько недель. Натан Аке и Кевин Де Брюйне продолжают лечиться.



ФУЛХЭМ — ЛЕСТЕР 21:00 Онлайн-трансляция



"Фулхэм" не знает побед в Премьер-Лиге уже 10 матчей кряду, и это вторая самая продолжительная серия такого рода в истории лондонского клуба. "Лестер" значительно сбавил обороты после травмы Джейми Варди, набрав лишь одно очко в двух последних поединках, но на выезде является второй лучшей командой дивизиона по количеству набранных баллов — 23 в 10 играх. "Дачники" ни разу не уступили в пяти домашних встречах с "лисами" с учетом всех соревнований.



"Фулхэм" может устроить дебют для взятого в аренду у "Бордо" Джоша Майи. Теренс Конголо и Том Кэрни по-прежнему травмированы.



У защитников "Лестера" Тимоти Кастаня и Весле Фофана имеются проблемы с задней поверхностью бедра. Джейми Варди все еще восстанавливается после операции на грыже.



ЛИДС — ЭВЕРТОН 22:30 Онлайн-трансляция



"Лидс" — это всегда интересно. В этом сезоне Премьер-Лиги "белые" сыграли три матча в мид-уик, одержав три победы и забив 12 голов. "Эвертон" имеет возможность оформить свою четвертую выездную победу подряд в чемпионате, чего не случалось аж с декабря 1985. "Ириски" выиграли лишь раз в 37 последних выездах на "Элланд Роуд" в рамках высшего дивизиона, включая 27 поражений.



"Лидс" будет лишен Родриго, а Рафинья и Патрик Бэмфорд находятся под вопросом.



Из-за травмы ребра Джордан Пикфорд будет вынужден уступить свое место в воротах "Эвертона" Робину Ольсену. Снова здоров Фабиан Дельф, но Аллан и Жан-Филипп Гбамен по-прежнему отсутствуют.



АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 23:15 Онлайн-трансляция



За всю историю выступлений в Премьер-Лиге "Астон Вилле" лишь дважды удавалось одержать 11 побед в течение одного сезона — сейчас их у бирмингемцев уже 10. Если "Вест Хэм" выиграет, то наберет уже 38 очков, что стало бы рекордом для "молотобойцев" после 22 первых матчей в высшем дивизионе с кампании 1985/86. "Вилла" одержала только одну победу в девяти последних встречах с "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге.



Полузащитник Морган Сансон ожидает своего дебюта за "Виллу". Кортни Хауз пропустит еще месяц с травмой стопы.



"Вест Хэм" готов бросить в бой своего новичка Джесси Лингарда. В лазарете находится только Артур Масуаку.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 23:15 Онлайн-трансляция



Слегка затормозив, "Ливерпуль" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге с одинаковым счетом 1:3 и теперь может оформить три победы подряд в чемпионате впервые с трех первых поединков этого сезона. "Брайтон" выиграл три из четырех последних матчей с учетом всех соревнований, причем против "Тоттенхэма" не только набрал три очка, но и показал очень достойный футбол. "Чайки" потерпели восемь поражений в восьми последних выездах к "красным" в рамках чемпионата.



Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане под вопросом из-за небольшой мышечной травмы. Жоэль Матип уже не сыграют в этом сезоне. Бен Дэвис и Озан Кабак ожидают своего дебюта.



"Брайтон" устроит фитнес-тест для Йоэла Велтмана и Алексиса Макаллистера. Тарик Лэмпти и Данни Уэлбек травмированы.