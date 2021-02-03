Мойес: "Надеюсь, мы заставим Лингарда играть в свой лучший футбол"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес надеется, что ему удастся реанимировать карьеру полузащитника Джесси Лингарда.

С начала прошлого сезона Лингард проделал путь от основного плеймейкера "Манчестер Юнайтед" до глубокого резервиста. В этой кампании Джесси сыграл только три матча за "красных дьяволов".



Желание играть регулярно подтолкнуло Лингарда к переходу в "Вест Хэм" на правах аренды в январе, и Мойес чувствует, что Джесси может пригодиться его команде в свете дефицита нападающих, возникшего после продажи Себастьяна Алле в "Аякс".



"Джесси может играть слева, справа или в качестве 10-го номера. В сборной Англии ему временами доводилось играть "восьмерку".



"Думаю, если мне будет нужно, я смогу использовать его и в качестве "фальшивой девятки" — "Манчестер Сити" довольно часто играет таким образом без нападающих".



"Из-за ситуации с COVID и доступностью игроков мы не преуспели в плане приглашения центральных нападающих, поэтому, думаю, Джесси может быть полезен нам во всех этих ролях".



"Ему потребуется немного времени, чтобы освоиться, поэтому давайте дадим ему шанс. Он поможет нам своей креативностью".



"Я не могу сказать, что точно у него не сложилось в "Манчестер Юнайтед", но в сборной Англии он показывал энергичный футбол, и это было не так давно. Надеюсь, он сможет показать что-нибудь такое у нас".



"Ему 28, он все еще молод, у него молодой организм и молодой разум. Надеюсь, мы заставим его играть в свой лучший футбол", — цитирует Мойеса Sky Sports.