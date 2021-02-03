Рюдигер отрицает, что сыграл роль в увольнении Лэмпарда

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер отрицает, что сыграл свою роль в увольнении Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера.

После расставания "синих" с Лэмпардом в начале прошлой недели появились слухи, что Рюдигер попросил руководство клуба выгнать Фрэнка.



Также ходили спекуляции о том, что Антонио негативно влияет на атмосферу в команде, несколько раз схлестнувшись с капитаном Сесаром Аспиликуэтой.



"С прошлой недели насчет меня было так много нелепых слухов. Я никогда не разговаривал с руководством насчет ситуации тренера или на какую-либо другую тему".



"В период после Рождества Фрэнк Лэмпард демонстрировал веру в мои способности, несмотря на очень сложную ситуацию, и я благодарен за это. Это также стало главной причиной, почему я сказал своим представителям больше не искать вариант для перехода зимой".



"К сожалению, нашей команде не было суждено изменить положение вещей при тренере, но мы всегда желали лучшего для него и для клуба".



"Он занял позицию тренера в прошлом сезоне в очень сложное для всех нас время. Но нам удалось квалифицироваться в Лигу Чемпионов вместе с ним".



"Он дал шанс в первой команде столь многим молодым игрокам, которые до сих пор выступают удивительным образом. Я практически уверен, что очень скоро мы увидим Фрэнка Лэмпарда в другом клубе".



"С Аспи у меня тоже не было никаких проблем. Он мой капитан, и я очень благодарен ему и Тэмми за быструю реакцию на слухи в социальных сетях".



"Такое впечатление, что люди снаружи хотели нарушить сплоченность нашей команды. Надеюсь, очень скоро этот негатив уйдет, и мы продолжим показывать игру, как в матче с "Бернли", — сообщил Рюдигер The Athletic.