Гвардиола сравнил Диаша с Ван Дейком

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сравнил своего защитника Рубена Диаша с Виргилом Ван Дейком.

Ван Дейк оказал колоссальное влияние на "Ливерпуль" после своего перехода из "Саутгемптона" в январе 2018. Виргил помог "красным" выйти на качественно новый уровень и впоследствии выиграть Лигу Чемпионов с Премьер-Лигой.



Гвардиола чувствует, что похожий эффект на "Сити" произвел Диаш, который был куплен у "Бенфики" за 61 миллион фунтов в сентябре и благодаря которому "горожане" пропустили лишь 10 голов в 28 матчах, включая 19 "сухих".



"Можно ли его сравнить эффект от него с Ван Дейком? Да, абсолютно. Это не только игрок, который хорошо играет сам, но и игрок, который заставляет хорошо играть других".



"Все 90 минут он разговаривает, взаимодействует указывает, что нужно делать в каждом конкретном действии".



"Он сразу же адаптировался у нас. Каждый его шаг — дома, на поле и за его пределами, — а также его диета, сон, восстановление и подготовка заточены на то, чтобы идеально провести 95 минут футбольного матча".



"Поэтому мы им так довольны. Поддержание этого уровня зависит от него, но мы надеемся помочь ему", — цитирует Гвардиолу Daily Express.



