Сульшер: "Играли так, словно это наш последний матч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил стремление своей команды забить как можно больше голов в матче с "Саутгемптоном".

Получив численное преимущество уже на второй минуте домашнего матча Премьер-Лиги, "красные дьяволы" вдоволь поиздевались над раненым соперником.



Победа 9:0 порадовала Сульшера не только своим счетом, но и тем, что "Юнайтед", забивая один гол за другим, так и не насытился.



"Они были беспощадны, они были устремлены вперед. Харри (Магуайр), Виктор (Линделеф), Давид (Де Хеа) и Скотт (Мактоминей) быстро перемещали мяч со своей половины поля на чужую. Они хотели еще и еще".



"Когда играешь в футбол, ты должен стремиться получать максимальную отдачу. Сегодня вечером они играли так, словно это был их последний матч, поэтому я очень доволен каждым".



"Мне понравилось, что мы были голодны и обладали настроем, чтобы делать правильные вещи, становиться лучше и вырабатывать хорошие привычки. Это единственный путь вперед".



"Вы видели кучу вещей, над которыми мы работаем. Мы хотим быть немного непредсказуемыми. Игроки превосходно с этим справились, используя свободное пространство и свое воображение, задействуя фланги. Это позитивная вещь", — цитирует Сульшера Goal.