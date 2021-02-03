Сульшер: "Играли так, словно это наш последний матч"

Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил стремление своей команды забить как можно больше голов в матче с "Саутгемптоном".

Получив численное преимущество уже на второй минуте домашнего матча Премьер-Лиги, "красные дьяволы" вдоволь поиздевались над раненым соперником.

Победа 9:0 порадовала Сульшера не только своим счетом, но и тем, что "Юнайтед", забивая один гол за другим, так и не насытился.

"Они были беспощадны, они были устремлены вперед. Харри (Магуайр), Виктор (Линделеф), Давид (Де Хеа) и Скотт (Мактоминей) быстро перемещали мяч со своей половины поля на чужую. Они хотели еще и еще".

"Когда играешь в футбол, ты должен стремиться получать максимальную отдачу. Сегодня вечером они играли так, словно это был их последний матч, поэтому я очень доволен каждым".

"Мне понравилось, что мы были голодны и обладали настроем, чтобы делать правильные вещи, становиться лучше и вырабатывать хорошие привычки. Это единственный путь вперед".

"Вы видели кучу вещей, над которыми мы работаем. Мы хотим быть немного непредсказуемыми. Игроки превосходно с этим справились, используя свободное пространство и свое воображение, задействуя фланги. Это позитивная вещь", — цитирует Сульшера Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Саутгемптон, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. nash 03.02.2021 06:36 # nash
    голы https://football-video.club/2021/02/03/manchester-junajted-sautgempton-video-obzor-matcha-2/

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  2. halamadrid94 03.02.2021 06:25 # halamadrid94
    Три матча следующие может и выиграют. Им нужно закрепиться в четверке. А дальше Челси, Сити и ВХЮ. Да и ЛЕ начнется. Посмотрим.

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