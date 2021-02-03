Сульшер: "Играли так, словно это наш последний матч"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер высоко оценил стремление своей команды забить как можно больше голов в матче с "Саутгемптоном".
Получив численное преимущество уже на второй минуте домашнего матча Премьер-Лиги, "красные дьяволы" вдоволь поиздевались над раненым соперником.
Победа 9:0 порадовала Сульшера не только своим счетом, но и тем, что "Юнайтед", забивая один гол за другим, так и не насытился.
"Они были беспощадны, они были устремлены вперед. Харри (Магуайр), Виктор (Линделеф), Давид (Де Хеа) и Скотт (Мактоминей) быстро перемещали мяч со своей половины поля на чужую. Они хотели еще и еще".
"Когда играешь в футбол, ты должен стремиться получать максимальную отдачу. Сегодня вечером они играли так, словно это был их последний матч, поэтому я очень доволен каждым".
"Мне понравилось, что мы были голодны и обладали настроем, чтобы делать правильные вещи, становиться лучше и вырабатывать хорошие привычки. Это единственный путь вперед".
"Вы видели кучу вещей, над которыми мы работаем. Мы хотим быть немного непредсказуемыми. Игроки превосходно с этим справились, используя свободное пространство и свое воображение, задействуя фланги. Это позитивная вещь", — цитирует Сульшера Goal.
03.02.2021 06:00
Просмотров: 0
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
голы https://football-video.club/2021/02/03/manchester-junajted-sautgempton-video-obzor-matcha-2/
(ответить)
Три матча следующие может и выиграют. Им нужно закрепиться в четверке. А дальше Челси, Сити и ВХЮ. Да и ЛЕ начнется. Посмотрим.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий