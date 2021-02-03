"Юнайтед" сокрушил "Саутгемптон" девятью безответными голами
"Манчестер Юнайтед" реабилитировался за две потери очков подряд, катком проехавшись по игравшему почти весь матч в меньшинстве "Саутгемптону" — 9:0.
По сравнению с безголевым матчем против "Арсенала" из стартового состава "красны дьяволов" пропал лишь Поль Погба. Вместо него вышел Мейсон Гринвуд.
В старте у "святых" относительно предыдущего матча появились юниоры Кейн Рамси и Александр Янкевиц, а также Мусса Дженепо и Че Адамс.
Ключевое событие матча случилось уже на второй минуте, когда Янкевиц грубейшим образом сыграл против Скотта Мактоминея, незамедлительно увидев перед собой красную карточку от рефери Майка Дина.
Оставшись вдесятером, гости прижались к своим воротам и принялись играть на отбой. Долго в таком режиме "Саутгемптон" не продержался, потому что на 18-й минуте Люк Шоу с левого фланга навесил к дальней штанге, где подключившийся Аарон Ван-Биссака ногой направил мяч в противоход голкиперу — 1:0.
Открыв счет, "Юнайтед" не ослабил хватку и уже на 25-й минуте праздновал второй гол. Шоу протащил мяч до края штрафной, там отдал короткий пас на Гринвуда, а Мейсон сделал передачу в центр площадки под удар Маркуса Рэшфорда — 2:0.
"Саутгемптон" был просто жалок, и на 34-й минуте счет стал разгромным. Ян Беднарек неудачно прервал прострел Рэшфорда вдоль ворот, совершив автогол — 3:0.
Спустя пять минут отличился и Эдинсон Кавани, практически без прыжка пробив головой после удобной подачи Шоу с левого края штрафной площади — 4:0.
На 42-й минуте Дин едва не назначил пенальти в ворота "святых", но система VAR помогла ему разобраться, что фол на Кавани был совершен снаружи штрафной.
Второй тайм "дьяволы" начали расслабленно и тут же едва за это не поплатились. На 53-й минуте Адамс получил на правом краю штрафной хитрый пас от Джеймса Уорд-Проуза и пробил. Первый удар Че был заблокирован Фредом, но со второй попытки нападающий гостей поразил ворота. К счастью для хозяев, гол не был засчитан из-за минимального офсайда.
Отмененный гол Адамса заставил "Юнайтед" взбодриться. Несмотря на более чем комфортный счет, "дьяволы" снова принялись давить. На 69-й минуте Бруну Фернандеш выполнил мягкий заброс в штрафную, где Антони Мартиаль принял мяч грудью, чуть подработал его и пробил с острого угла — 5:0.
Прошло еще две минуты, и отличился Мактоминей. Скотт приложился в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу, чем застал голкипера врасплох — 6:0.
Самым заметным, но не последним событием в концовке матча стал заработанный Мартиалем пенальти на 83-й минуте. Обратившись к VAR, Дин решил, что Беднарек действительно фолил на Антони и заслуживает удаления. А Фернандеш четко реализовал 11-метровый — 7:0.
На последней минуте основного времени Мартиаль с близкого расстояния расстрелял ворота — 8:0. А уже в компенсированное время отличился и другой вышедший на замену игрок, Даниэль Джеймс, — 9:0.
Удаление Янкевица в самом начале матча подкосило "Саутгемптон" — вдесятером "святые" были просто беспомощны. "Юнайтед" играл в свое удовольствие и в итоге наиграл аж на девять голов.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче
03.02.2021 01:10
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Последние комментарии:
Такую победу отпраздновать бы во дворце путина
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Хорошая игра, перед Эве нужна уверенность, плюс дали отдохнуть ключевым игрокам. Судейство сегодня спорное, первая красная точно чистая, игра уже все равно была сделана.
А так - разницу настреляли, теперь самая забивающая команда лиги на сегодня ))
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2' Александр Янкевиц
Источник: http://fapl.ru/reports/5558/
какой-то хохол подставил всю команду удалившись в самом начале матча, мда
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Не, ну это насколько надо быть ведомым любителем поебаться в глаза, чтобы не увидеть, как защ отдавил Марсу ступню. Профнепригодный комментатор минутами ранее Ван де Беком Мактоминей называл, но и очевидно не увидел фол. В глаза ебаться не надо.
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Прикол еще в том, что несмотря на тотальный автобус Саута, 6 голов тупо как нож сквозь масло. Надеюсь урок выучат и также быстро будут катать, как сегодня против автобусных команд, вроде Челси и прочих середняков
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"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд Премьер-Лиги, одержав самую разгромную победу в турнире!🔥
1995 | «Манчестер Юнайтед» 9-0 «Ипсвич Таун»
\\\вот что у здорового человека означает можем повторить
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Бл внатуре жаль Хютля, приходится на тупорылые вопросы журналюг отвечать. Самое ужасное, как он сам сказал, что дали вторую красную защу играть некому... Судья гандон 100%. Нахера там удалять, никакой грубости не было.
(ответить)
У синих животных кабак во рту
(ответить)
Синие животные ну где же вы?
Вы же обычно хейтерите проигравшим.
(ответить)
No Room For Chlensea
(ответить)
1 Манчестер Сити 20 44
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на Страпоне!!!
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это ж сколько надо было сульшеру сосать, что бы до начала матча сопернику уже красную дали??
ладно пенку после финального
но красную до свистка это ваще какой-то треш
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с победой:)
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Всех с победой друзя и пуст хейтери горят от мощи мю, а вед этот саут обиграл скузи.
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Марс конечно наиграл на пеналь, такое не простительно. Гол Саута тоже не стоило отбирать, в целом ожидал возьню с автобусом, но видимо было у ребят желание побегать, поэтому летело всё в ворота.
С победой адекватных. Саут жаль по-человечески.
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С победой. 👍🏽👍🏽👍🏽
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ого какие гегмоны
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Пенальти был. Две красные по делу, гола Че не было, был офсайд.
Счет на табло.
С победой, оналитеки)
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02.02.2021 23:24 #
thegodfather
лол.
это только на руку сотону
так бы играл на равных с помойкой и их ловили бы на контах
а так ща изи автобусом на 0-0...бедный сульшер, опять взламывать икарусы)))
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Норм разницу подправили.
Адекватных пенсов и колбасников - с победой!
Не, ну рили, пенсы кукарекали, что МЮ проебет, колбасники, что тренер Саута чуть ли не такой же ротатор, как Клоп. Ну шо за долбоебы?!))
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