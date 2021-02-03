"Юнайтед" сокрушил "Саутгемптон" девятью безответными голами

"Манчестер Юнайтед" реабилитировался за две потери очков подряд, катком проехавшись по игравшему почти весь матч в меньшинстве "Саутгемптону" — 9:0.

По сравнению с безголевым матчем против "Арсенала" из стартового состава "красны дьяволов" пропал лишь Поль Погба. Вместо него вышел Мейсон Гринвуд.



В старте у "святых" относительно предыдущего матча появились юниоры Кейн Рамси и Александр Янкевиц, а также Мусса Дженепо и Че Адамс.



Ключевое событие матча случилось уже на второй минуте, когда Янкевиц грубейшим образом сыграл против Скотта Мактоминея, незамедлительно увидев перед собой красную карточку от рефери Майка Дина.



Оставшись вдесятером, гости прижались к своим воротам и принялись играть на отбой. Долго в таком режиме "Саутгемптон" не продержался, потому что на 18-й минуте Люк Шоу с левого фланга навесил к дальней штанге, где подключившийся Аарон Ван-Биссака ногой направил мяч в противоход голкиперу — 1:0.



Открыв счет, "Юнайтед" не ослабил хватку и уже на 25-й минуте праздновал второй гол. Шоу протащил мяч до края штрафной, там отдал короткий пас на Гринвуда, а Мейсон сделал передачу в центр площадки под удар Маркуса Рэшфорда — 2:0.



"Саутгемптон" был просто жалок, и на 34-й минуте счет стал разгромным. Ян Беднарек неудачно прервал прострел Рэшфорда вдоль ворот, совершив автогол — 3:0.



Спустя пять минут отличился и Эдинсон Кавани, практически без прыжка пробив головой после удобной подачи Шоу с левого края штрафной площади — 4:0.



На 42-й минуте Дин едва не назначил пенальти в ворота "святых", но система VAR помогла ему разобраться, что фол на Кавани был совершен снаружи штрафной.



Второй тайм "дьяволы" начали расслабленно и тут же едва за это не поплатились. На 53-й минуте Адамс получил на правом краю штрафной хитрый пас от Джеймса Уорд-Проуза и пробил. Первый удар Че был заблокирован Фредом, но со второй попытки нападающий гостей поразил ворота. К счастью для хозяев, гол не был засчитан из-за минимального офсайда.



Отмененный гол Адамса заставил "Юнайтед" взбодриться. Несмотря на более чем комфортный счет, "дьяволы" снова принялись давить. На 69-й минуте Бруну Фернандеш выполнил мягкий заброс в штрафную, где Антони Мартиаль принял мяч грудью, чуть подработал его и пробил с острого угла — 5:0.



Прошло еще две минуты, и отличился Мактоминей. Скотт приложился в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу, чем застал голкипера врасплох — 6:0.



Самым заметным, но не последним событием в концовке матча стал заработанный Мартиалем пенальти на 83-й минуте. Обратившись к VAR, Дин решил, что Беднарек действительно фолил на Антони и заслуживает удаления. А Фернандеш четко реализовал 11-метровый — 7:0.



На последней минуте основного времени Мартиаль с близкого расстояния расстрелял ворота — 8:0. А уже в компенсированное время отличился и другой вышедший на замену игрок, Даниэль Джеймс, — 9:0.



Удаление Янкевица в самом начале матча подкосило "Саутгемптон" — вдесятером "святые" были просто беспомощны. "Юнайтед" играл в свое удовольствие и в итоге наиграл аж на девять голов.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче