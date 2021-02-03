"Юнайтед" сокрушил "Саутгемптон" девятью безответными голами

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" реабилитировался за две потери очков подряд, катком проехавшись по игравшему почти весь матч в меньшинстве "Саутгемптону" — 9:0.

По сравнению с безголевым матчем против "Арсенала" из стартового состава "красны дьяволов" пропал лишь Поль Погба. Вместо него вышел Мейсон Гринвуд.

В старте у "святых" относительно предыдущего матча появились юниоры Кейн Рамси и Александр Янкевиц, а также Мусса Дженепо и Че Адамс.

Ключевое событие матча случилось уже на второй минуте, когда Янкевиц грубейшим образом сыграл против Скотта Мактоминея, незамедлительно увидев перед собой красную карточку от рефери Майка Дина.

Оставшись вдесятером, гости прижались к своим воротам и принялись играть на отбой. Долго в таком режиме "Саутгемптон" не продержался, потому что на 18-й минуте Люк Шоу с левого фланга навесил к дальней штанге, где подключившийся Аарон Ван-Биссака ногой направил мяч в противоход голкиперу — 1:0.

Открыв счет, "Юнайтед" не ослабил хватку и уже на 25-й минуте праздновал второй гол. Шоу протащил мяч до края штрафной, там отдал короткий пас на Гринвуда, а Мейсон сделал передачу в центр площадки под удар Маркуса Рэшфорда — 2:0.

"Саутгемптон" был просто жалок, и на 34-й минуте счет стал разгромным. Ян Беднарек неудачно прервал прострел Рэшфорда вдоль ворот, совершив автогол — 3:0.

Спустя пять минут отличился и Эдинсон Кавани, практически без прыжка пробив головой после удобной подачи Шоу с левого края штрафной площади — 4:0.

На 42-й минуте Дин едва не назначил пенальти в ворота "святых", но система VAR помогла ему разобраться, что фол на Кавани был совершен снаружи штрафной.

Второй тайм "дьяволы" начали расслабленно и тут же едва за это не поплатились. На 53-й минуте Адамс получил на правом краю штрафной хитрый пас от Джеймса Уорд-Проуза и пробил. Первый удар Че был заблокирован Фредом, но со второй попытки нападающий гостей поразил ворота. К счастью для хозяев, гол не был засчитан из-за минимального офсайда.

Отмененный гол Адамса заставил "Юнайтед" взбодриться. Несмотря на более чем комфортный счет, "дьяволы" снова принялись давить. На 69-й минуте Бруну Фернандеш выполнил мягкий заброс в штрафную, где Антони Мартиаль принял мяч грудью, чуть подработал его и пробил с острого угла — 5:0.

Прошло еще две минуты, и отличился Мактоминей. Скотт приложился в касание по отбитому за пределы штрафной площади мячу, чем застал голкипера врасплох — 6:0.

Самым заметным, но не последним событием в концовке матча стал заработанный Мартиалем пенальти на 83-й минуте. Обратившись к VAR, Дин решил, что Беднарек действительно фолил на Антони и заслуживает удаления. А Фернандеш четко реализовал 11-метровый — 7:0.

На последней минуте основного времени Мартиаль с близкого расстояния расстрелял ворота — 8:0. А уже в компенсированное время отличился и другой вышедший на замену игрок, Даниэль Джеймс, — 9:0.

Удаление Янкевица в самом начале матча подкосило "Саутгемптон" — вдесятером "святые" были просто беспомощны. "Юнайтед" играл в свое удовольствие и в итоге наиграл аж на девять голов.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 01:10

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Последние комментарии:




  1. kagawa013 03.02.2021 02:03 # kagawa013
    Такую победу отпраздновать бы во дворце путина

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  2. imf-tau 03.02.2021 01:59 # imf-tau
    Хорошая игра, перед Эве нужна уверенность, плюс дали отдохнуть ключевым игрокам. Судейство сегодня спорное, первая красная точно чистая, игра уже все равно была сделана.

    А так - разницу настреляли, теперь самая забивающая команда лиги на сегодня ))

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  3. hammersmith 03.02.2021 01:53 # hammersmith
    2' Александр Янкевиц

    Источник: http://fapl.ru/reports/5558/

    какой-то хохол подставил всю команду удалившись в самом начале матча, мда

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  4. lemass 03.02.2021 01:49 # lemass
    Не, ну это насколько надо быть ведомым любителем поебаться в глаза, чтобы не увидеть, как защ отдавил Марсу ступню. Профнепригодный комментатор минутами ранее Ван де Беком Мактоминей называл, но и очевидно не увидел фол. В глаза ебаться не надо.

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  5. lemass 03.02.2021 01:30 # lemass
    Прикол еще в том, что несмотря на тотальный автобус Саута, 6 голов тупо как нож сквозь масло. Надеюсь урок выучат и также быстро будут катать, как сегодня против автобусных команд, вроде Челси и прочих середняков

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  6. tvinkovod 03.02.2021 01:29 # tvinkovod
    "Манчестер Юнайтед" повторил рекорд Премьер-Лиги, одержав самую разгромную победу в турнире!&#128293;
    1995 | «Манчестер Юнайтед» 9-0 «Ипсвич Таун»
    \\\вот что у здорового человека означает можем повторить

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  7. mancunia-planet 03.02.2021 01:28 # mancunia-planet
    Бл внатуре жаль Хютля, приходится на тупорылые вопросы журналюг отвечать. Самое ужасное, как он сам сказал, что дали вторую красную защу играть некому... Судья гандон 100%. Нахера там удалять, никакой грубости не было.

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  8. v-0987654321 03.02.2021 01:28 # v-0987654321
    У синих животных кабак во рту

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  9. v-0987654321 03.02.2021 01:26 # v-0987654321
    Синие животные ну где же вы?
    Вы же обычно хейтерите проигравшим.

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  10. mancunia-planet 03.02.2021 01:25 # mancunia-planet
    No Room For Chlensea

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  11. mancityman 03.02.2021 01:25 # mancityman
    1 Манчестер Сити 20 44

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на Страпоне!!!

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  12. thegodfather 03.02.2021 01:24 # thegodfather
    это ж сколько надо было сульшеру сосать, что бы до начала матча сопернику уже красную дали??

    ладно пенку после финального

    но красную до свистка это ваще какой-то треш

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  13. novocaine 03.02.2021 01:22 # novocaine
    с победой:)

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  14. faridmyu90 03.02.2021 01:21 # faridmyu90
    Всех с победой друзя и пуст хейтери горят от мощи мю, а вед этот саут обиграл скузи.

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  15. nemovista 03.02.2021 01:20 # nemovista
    Марс конечно наиграл на пеналь, такое не простительно. Гол Саута тоже не стоило отбирать, в целом ожидал возьню с автобусом, но видимо было у ребят желание побегать, поэтому летело всё в ворота.
    С победой адекватных. Саут жаль по-человечески.

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  16. daurenk86 03.02.2021 01:19 # daurenk86
    С победой. &#128077;&#127997;&#128077;&#127997;&#128077;&#127997;

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  17. thegodfather 03.02.2021 01:18 # thegodfather
    ого какие гегмоны

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  18. lemass 03.02.2021 01:17 # lemass
    Пенальти был. Две красные по делу, гола Че не было, был офсайд.
    Счет на табло.

    С победой, оналитеки)

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  19. januzaj00 03.02.2021 01:17 # januzaj00
    02.02.2021 23:24 #
    thegodfather

    лол.
    это только на руку сотону
    так бы играл на равных с помойкой и их ловили бы на контах
    а так ща изи автобусом на 0-0...бедный сульшер, опять взламывать икарусы)))

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  20. lemass 03.02.2021 01:15 # lemass
    Норм разницу подправили.
    Адекватных пенсов и колбасников - с победой!

    Не, ну рили, пенсы кукарекали, что МЮ проебет, колбасники, что тренер Саута чуть ли не такой же ротатор, как Клоп. Ну шо за долбоебы?!))

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