Артета не согласен с удалением Луиса

Давид Луис Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое несогласие с удалением защитника Давида Луиса в матче против "Вулверхэмптона" и заявил о намерении подать апелляцию.

Открыв счет усилиями Николя Пепе и уверенно контролируя игру в матче на "Молинью", в самой концовке первого тайма "Арсенал" угодил в затруднительное положение.

Луис, как могло показаться, коленом сзади дотронулся до шипов бутсы нападающего "волков" Виллиана Жозе, и тот упал в чужой штрафной, дав повод рефери Крейгу Поусону удалить Давида за фол последней надежды и назначить пенальти.

Этот эпизод перевернул игру вверх дном, и в итоге "канониры" потерпели поражение 2:1. Однако Артета отказывается винить во всем Луиса.

"Я только что посмотрел повтор 10 раз с пяти разных углов, и я не смог увидеть какого-либо контакта".

"Сидя сейчас здесь, я бы сказал, что да, мы подадим апелляцию. Я поговорю с юристами клуба, и мы посмотрим, как будет лучше всего".

"Эти большие решения всегда влияют на игру, но в данный момент я не могу ничего изменить. Это было большое решение, но если они приняли его правильно, я подниму свои руки и извинюсь".

"Я лишь могу сказать, что я не увидел никакого контакта, и это расстраивает, потому что это был важный момент матча", — цитирует Артету Football.London.


Метки Арсенал, Артета, Вулверхэмптон, Луис

Автор mihajlo   

Дата 03.02.2021 00:05

Количество просмотров Просмотров: 0

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 03.02.2021 00:43 # jirrort
    Артета согласен с тем , что Арсенал клуб пидорасов

    (ответить)

  2. halamadrid94 03.02.2021 00:24 # halamadrid94
    Габриэл и Холдинг норм пара ЦЗ. Хз зачем выпускает кудрявого

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: