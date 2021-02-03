Артета не согласен с удалением Луиса

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил свое несогласие с удалением защитника Давида Луиса в матче против "Вулверхэмптона" и заявил о намерении подать апелляцию.

Открыв счет усилиями Николя Пепе и уверенно контролируя игру в матче на "Молинью", в самой концовке первого тайма "Арсенал" угодил в затруднительное положение.



Луис, как могло показаться, коленом сзади дотронулся до шипов бутсы нападающего "волков" Виллиана Жозе, и тот упал в чужой штрафной, дав повод рефери Крейгу Поусону удалить Давида за фол последней надежды и назначить пенальти.



Этот эпизод перевернул игру вверх дном, и в итоге "канониры" потерпели поражение 2:1. Однако Артета отказывается винить во всем Луиса.



"Я только что посмотрел повтор 10 раз с пяти разных углов, и я не смог увидеть какого-либо контакта".



"Сидя сейчас здесь, я бы сказал, что да, мы подадим апелляцию. Я поговорю с юристами клуба, и мы посмотрим, как будет лучше всего".



"Эти большие решения всегда влияют на игру, но в данный момент я не могу ничего изменить. Это было большое решение, но если они приняли его правильно, я подниму свои руки и извинюсь".



"Я лишь могу сказать, что я не увидел никакого контакта, и это расстраивает, потому что это был важный момент матча", — цитирует Артету Football.London.